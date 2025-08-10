Delhi Raincoat Gang Stole 50 Lakh Ruppees Items From Flat On Raksha Bandhan रक्षाबंधन मनाने बाहर गया था परिवार; 50 लाख का सामान ले उड़ा रेनकोट गैंग; दिल्ली में चोरी की बड़ी वारदात, Ncr Hindi News - Hindustan
रक्षाबंधन मनाने बाहर गया था परिवार; 50 लाख का सामान ले उड़ा रेनकोट गैंग; दिल्ली में चोरी की बड़ी वारदात

Aditi Sharma
Sun, 10 Aug 2025
दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से चोरी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां रक्षाबंधन के दिन चोर एक घर से 50 लाख रुपए का सामान ले उड़े। घर के लोग रक्षाबंधन मनाने बाहर गए हुए थे। ऐसे में घर पर कोई भी नहीं था। चोरों ने इसी बाता फायदा उठाया और चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कुछ चोर रेनकोट पहने बिल्डिंग के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। ये लोग बड़ी चालाकी से बिल्डिंग की लाइट बंद करते और अन्य घरों के दरवाजे आगे से बंद करते नजर आ रहे हैं ताकी कोई उन्हें पकड़ ना सके।

जिस घर में चोरी हुई उसमें अप्रतिम जयसवाल नाम का शख्स किराए पर परिवार के साथ रहता है। रक्षाबंधल के लिए वह एक दिन पहले अपने घर आगरा चला गय़ा था। 9 अगस्त की शाम को उसे पता चला कि उसके घर का लॉक टूटा हुआ है। उसने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि जब वह घर आया तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ मिला।

वहीं जब उसने सामान चेक किया तो पता चला कि 5 और 12 तोलो के 2 गोल्ड सेट, दो सोने की नथ, एक सोने की चेन, चार सोने के कुंडल, एक हीरे की अंगूठी, एक जोड़ा सोने के कड़े, एक डायमेंड सेट, दो छोटी कान की बाली, तीन सोने की अंगूठी, एक सोने का लॉकेट, एक मैक बुक, कुछ चांदी का सामान और एक लाख रुपए गायब है।

जानकारी के मुताबिक चोरी की इस वारदात को शनिवार सुबह 4.30 बजे अंजाम दिया गया। पुलिस को दी गई शिकायत में शख्स ने जल्द से जल्द चोरों और उसका सामान का पता लगाए जाने की अपील की है।