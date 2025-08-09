Delhi rain: many flights delayed and traffic disrupted as heavy rain brings capital to standstill दिल्ली में भारी बारिश से 100 से ज्यादा उड़ानें लेट, जलभराव से सड़कें बनी स्वीमिंग पूल, लगा जाम, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi rain: many flights delayed and traffic disrupted as heavy rain brings capital to standstill

दिल्ली में भारी बारिश से 100 से ज्यादा उड़ानें लेट, जलभराव से सड़कें बनी स्वीमिंग पूल, लगा जाम

रक्षाबंधन के दिन दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह हुई भारी बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। हालांकि, राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव होने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 09:28 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में भारी बारिश से 100 से ज्यादा उड़ानें लेट, जलभराव से सड़कें बनी स्वीमिंग पूल, लगा जाम

रक्षाबंधन के दिन दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह हुई भारी बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। हालांकि, राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव होने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

राजधानी में हुई बारिश के चलते यातायात ठप हो गई और उड़ानों का संचालन बाधित हुआ। पंचकुइयां मार्ग, मथुरा रोड और कनॉट प्लेस सहित राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की सूचना मिली। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा कि उड़ान संचालन फिलहाल सामान्य है, हालांकि कई उड़ानों में देरी की सूचना मिली है।

दिल्ली एयरपोर्ट ने X पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में मौसम खराब है। हालांकि, दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें संचालन फिलहाल सामान्य हैं। आपकी यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए हमारी ऑन-ग्राउंड टीमें सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।"

फ्लाइटरडार के आंकड़ों से पता चला है कि शनिवार सुबह 135 उड़ानें देरी से चलीं। उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सुबह 8:30 बजे 15 उड़ानों में देरी देखी गई, जबकि 120 बाहरी उड़ानें भी निर्धारित समय से देरी से चल रही थीं।

इंडिगो ने यात्रियों को शहर में यातायात की भीड़भाड़ से अलर्ट करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और हो सके तो वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी।

इंडिगो की एडवाइजरी में कहा गया है, "आज हुई भारी बारिश के कारण, दिल्लीभर में कई सड़कें बाधित हैं या वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। कृपया अतिरिक्त समय लेकर चलें, हो सके तो वैकल्पिक रास्ते चुनें और एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस देख लें। हमारी टीमें आपकी यात्रा में सहायता करने के लिए काम कर रही हैं।"

स्पाइसजेट ने एक एडवाइजरी भी जारी कर कहा कि भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर अराइवल और डिपार्चर प्रभावित हो सकते हैं।

एडवाइजरी में कहा गया है, "दिल्ली में खराब मौसम (भारी बारिश) के कारण, सभी अराइवल और डिपार्चर और उनसे जुड़ी फ्लाइट प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे http://spicejet.com के माध्यम से अपनी उड़ानों के स्टेटस पर नजर रखें।"