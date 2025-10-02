delhi rain lashes in evening on dussehra ravan dahan weather update temperature dips all latest details दशहरे पर बदली दिल्ली की फिजा, जोरदार बारिश से मौसम सुहाना, आगे क्या अपडेट?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 2 Oct 2025 06:20 PM
दिल्ली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। दशहरे के मौके पर आज दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। लाल किले में चल रही रामलीला देखने आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर के लिए पहले ही बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि 3 और 4 अक्टूबर को बारिश की संभावना नहीं है। आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। सोमवार 6 अक्टूबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पहले ही कर दिया था मौसम विभाग ने अलर्ट

दिल्ली मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली( उत्तरी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली) और एनसीआर (NCR), साथ ही पानीपत, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फर्रुखनगर, कोसाली (हरियाणा), और बरेली (उत्तर प्रदेश) के कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ हल्की गरज-चमक (thunderstorm) और बिजली (lightning) गिरने की संभावना है। इस दौरान, तेज हवाएं (gusty winds) 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।

ताजा अपडेट के अनुसार, नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा में तेज बारिश हो रही है। इस कारण मेघनाथ का पुतला गिर चुका है। भारी सुरक्षा बल तैनात है। केशव रामलीला कमेटी की ओर से इस रामलीला में गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया है। द्वारका सेक्टर-10 में द्वारका श्री रामलीला सोसायटी द्वारा आयोजित रामलीला में 111 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। यहां पर भी घने बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है।

आगे क्या अपडेट है?

दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इउन दो दिन अधिकतम तापमान 33-36 तो न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 5 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी होगी। अगले दिन 6 अक्टूबर को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दिन हल्की से मध्यम बारिश होगी। 7 और 8 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना है।