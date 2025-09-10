delhi rain bad roads potholes traffic read ground report दिल्लीवाले संभल कर चलें! बारिश से बेहाल हुईं सड़कें, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi rain bad roads potholes traffic read ground report

दिल्ली में हुई तेज बारिश और जलभराव के कारण कई इलाकों की सड़कें टूट गई हैं, जिससे गहरे गड्ढे हो गए हैं और दोपहिया वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 06:12 AM
दिल्ली में बीते कुछ दिनों में हुई तेज बारिश और जलभराव से सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुख्य मार्ग से लेकर कॉलोनियों की अंदरूनी सड़कें उखड़ गई हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढे हो जाने के कारण दोपहिया वाहन चालकों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिन्दुस्तान टीम ने मंगलवार को विभिन्न इलाकों में जाकर सड़कों की पड़ताल की। एक रिपोर्ट ...

राजाराम कोहली मार्ग: अस्पताल के सामने रास्ता खस्ताहाल

गीता कॉलोनी स्थित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के सामने वाली सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। यहां से प्रतिदिन हजारों लोग आवागमन करते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उन्हें वाहन से गिरकर चोटिल होने का डर सताता है। सीलमपुर से मोहम्मद इरशाद अपने पांच वर्षीय बेटे के इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि गड्ढों के कारण बैटरी रिक्शा वाले ने पीछे ही छोड़ दिया है। रानी गार्डन निवासी राजेश ने बताया कि इस सड़क से गुजरने पर गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों को बहुत परेशानी होती है। कुछ महीनों पहले सड़क को बनाया गया था, लेकिन बीते महीनों हुई वर्षा ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी।

टॉल्स्टॉय मार्ग: दोपहिया वाहन चालकों को आवाजाही में ज्यादा मुश्किल

दिल्ली की व्यस्त सड़कों में शामिल टॉल्स्टॉय मार्ग इन दिनों गड्ढों से बुरी तरह प्रभावित है। बाराखंबा रोड को कनॉट प्लेस आउटर सर्कल से जोड़ने वाले इस मार्ग पर जगह-जगह बने छोटे-बड़े गड्ढों ने दोपहिया वाहन चालकों की आवाजाही ज्यादा मुश्किल कर दी है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में दफ्तर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जिसके चलते सुबह-शाम यहां भारी ट्रैफिक रहता है। गड्ढों की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती है और जाम की स्थिति बन जाती है। राहगीर राजीव ने बताया कि मार्ग पर जलभराव से हालात ज्यादा बिगड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी अचानक गड्ढा आने से होती है। वाहन अचानक गड्ढे में फंस जाता है और तेज झटका लगता है। इससे वाहन को नुकसान पहुंचने के साथ हादसे की आशंका भी रहती है। मेरी तरह यहां से गुजरने वाले हजारों लोग इस दिक्कत से परेशान हैं।

स्वामी दयानंद मार्ग: जगह-जगह गड्ढों ने बढ़ाई समस्या

यमुनापार के स्वामी दयानंद मार्ग पर जगह-जगह गड्ढों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बारिश के मौसम के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। इनसे न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि आए दिन लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। यह मार्ग केशव चौक से लेकर पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र तक जाता है। कृष्णा नगर निवासी चंदर अरोड़ा ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। ईस्ट आजाद नगर निवासी मयंक गोयल ने बताया कि दफ्तर जाने के दौरान रोजाना इसी समस्या से जूझते हैं।

बुराड़ी मेन रोड: क्षतिग्रस्त मार्ग ने सफर का समय और परेशानियां बढ़ाईं

करीब दस लाख की आबादी वाले बुराड़ी इलाके की यह सड़क आउटर रिंग रोड को अलीपुर को जोड़ती है। बीते दो साल से सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। इसका असर आसपास की सड़कों पर पड़ा है। स्थानीय निवासी पूजा त्यागी ने बताया कि वह आदर्श नगर में स्कूल संचालित करती हैं। अभी कार से उन्हें आधे घंटे आदर्श नगर जाने में लगते थे, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से अब बुराड़ी से निकलने में ही एक घंटा लग जाता है। बुराड़ी में वाहन चलाने के दौरान कई बार दूसरे वाहनों से ठोकर भी लग चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को हो रही असुविधाओं को देखते हुए इसे सही कराना चाहिए। बाबा कॉलोनी निवासी एक महिला ने बताया कि मेन रोड खराब होने की वजह से क्षमता से अधिक ट्रैफिक यहां से गुजरा जिसकी वजह से सड़क की हालत ऐसी हो गई है।