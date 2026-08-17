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दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर चलाया खास अभियान, कुलियों के पास भेजे नकली ग्राहक और फिर…

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाते हुए कुलियों के पास नकली ग्राहक भेजे गए जिसके बाद कई ऐसे कुलियों के बारे में पता चला तो तय रेट से ज्यादा पैसे लेते हैं। 

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर चलाया खास अभियान, कुलियों के पास भेजे नकली ग्राहक और फिर…
दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर खास अभियान

अमित झा

के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर कुली द्वारा अतिरिक्त वसूली को लेकर उत्तर रेलवे द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत रेलवे ने नकली ग्राहकों को कुली के पास भेजा, जिससे पता चला कि वह किस तरह यात्रियों से ज्यादा वसूली कर रहे हैं। इनके खिलाफ अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार टर्मिनल पर की गई विशेष जांच के दौरान कई लाइसेंसधारी कुली निर्धारित कीमत से काफी अधिक राशि मांगते और स्वीकार करते पाए गए। इस अभियान के दौरान कुल 13 मामलों का पता चला। आनंद विहार टर्मिनल पर एक लाइसेंसधारी कुली को यात्री से अधिक राशि वसूलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कुली ने पहले 800 रुपए की मांग की, बाद में 500 रुपए में सौदा तय किया और 500 रुपये स्वीकार किए, जबकि तय कीमत केवल 230 रुपए था।

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डबल पैसे लेते पकड़े गए कुली

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 20 किलोग्राम सामान के लिए 300 और 250 रुपए वसूलने के मामले सामने आए, जबकि निर्धारित शुल्क 140 रुपए था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच कुली दो सामानों के लिए निर्धारित 280 रुपये से अधिक राशि वसूलते पाए गए। इन मामलों में 300 से 500 रुपये तक की राशि ली गई। हजरत निजामुद्दीन पर भी अधिक वसूली के कई मामले सामने आए। कुछ मामलों में पोर्टरों द्वारा यात्रियों से मनमानी राशि पर सौदेबाजी करने तथा यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान लेने के प्रमाण मिले। एक मामले में पोर्टर के पास पहचान-पत्र नहीं पाया गया, जबकि एक अन्य ने अपनी पहचान बताने से इनकार किया।

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हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कुली के बैज को तत्काल जब्त कर उन्हें ड्यूटी से रोक दिया गया है। उनके खिलाफ लागू नियमों और लाइसेंस शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह तय शुल्क से ज़्यादा रुपये मांगने वाले कुली की शिकायत करें। कुली द्वारा अधिक वसूली या दुर्व्यवहार की स्थिति में यात्री रेल मदद पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें स्टेशन, पोर्टर का बैज नंबर एवं संबंधित विवरण दिया जा सकता है।

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Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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