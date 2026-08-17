दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर चलाया खास अभियान, कुलियों के पास भेजे नकली ग्राहक और फिर…
दिल्ली के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाते हुए कुलियों के पास नकली ग्राहक भेजे गए जिसके बाद कई ऐसे कुलियों के बारे में पता चला तो तय रेट से ज्यादा पैसे लेते हैं।
अमित झा
के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर कुली द्वारा अतिरिक्त वसूली को लेकर उत्तर रेलवे द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत रेलवे ने नकली ग्राहकों को कुली के पास भेजा, जिससे पता चला कि वह किस तरह यात्रियों से ज्यादा वसूली कर रहे हैं। इनके खिलाफ अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार टर्मिनल पर की गई विशेष जांच के दौरान कई लाइसेंसधारी कुली निर्धारित कीमत से काफी अधिक राशि मांगते और स्वीकार करते पाए गए। इस अभियान के दौरान कुल 13 मामलों का पता चला। आनंद विहार टर्मिनल पर एक लाइसेंसधारी कुली को यात्री से अधिक राशि वसूलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कुली ने पहले 800 रुपए की मांग की, बाद में 500 रुपए में सौदा तय किया और 500 रुपये स्वीकार किए, जबकि तय कीमत केवल 230 रुपए था।
डबल पैसे लेते पकड़े गए कुली
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 20 किलोग्राम सामान के लिए 300 और 250 रुपए वसूलने के मामले सामने आए, जबकि निर्धारित शुल्क 140 रुपए था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच कुली दो सामानों के लिए निर्धारित 280 रुपये से अधिक राशि वसूलते पाए गए। इन मामलों में 300 से 500 रुपये तक की राशि ली गई। हजरत निजामुद्दीन पर भी अधिक वसूली के कई मामले सामने आए। कुछ मामलों में पोर्टरों द्वारा यात्रियों से मनमानी राशि पर सौदेबाजी करने तथा यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान लेने के प्रमाण मिले। एक मामले में पोर्टर के पास पहचान-पत्र नहीं पाया गया, जबकि एक अन्य ने अपनी पहचान बताने से इनकार किया।
हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कुली के बैज को तत्काल जब्त कर उन्हें ड्यूटी से रोक दिया गया है। उनके खिलाफ लागू नियमों और लाइसेंस शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह तय शुल्क से ज़्यादा रुपये मांगने वाले कुली की शिकायत करें। कुली द्वारा अधिक वसूली या दुर्व्यवहार की स्थिति में यात्री रेल मदद पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें स्टेशन, पोर्टर का बैज नंबर एवं संबंधित विवरण दिया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें