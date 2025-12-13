Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi railway station lady constable safe delivery new born child paharganj
दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल बनी देवदूत! स्टेशन पर ही कराई बच्चे की डिलीवरी

दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल बनी देवदूत! स्टेशन पर ही कराई बच्चे की डिलीवरी

संक्षेप:

दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से कराह रही एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस आने से पहले ही महिला कांस्टेबल अमित कुमारी ने सूझबूझ दिखाते हुए अन्य महिला यात्रियों की मदद से वेटिंग हॉल में ही सुरक्षित डिलीवरी कराई और मां-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

Dec 13, 2025 12:55 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली के पहाड़गंज पुलिस चौकी बुधवार को कुछ ऐसा हुआ, जो चर्चा का विषय बन गया। एक महिला कांस्टेबल की सूझबूझ और आसपास की महिलाओं की मदद से स्टेशन पर ही एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। दरअसल महिला कांस्टेबल अमित कुमारी अपनी सामान्य ड्यूटी पर थीं। तभी उनके SHO का फोन आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला को तेज पेट दर्द हो रहा है। अमित कुमारी को तुरंत वहां पहुंचने को कहा गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्टेशन पहुंचीं तो सामने था अनोखा मामला

स्टेशन पर पहुंचते ही अमित कुमारी को स्थिति का अंदाजा हुआ। बिहार के छपरा से आई एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वह अपने पति के साथ हरियाणा के बल्लभगढ़ से दिल्ली इलाज कराने आई थी। पति अस्पताल के कागजात और जरूरी सामान लेने गए थे। इसी बीच महिला की हालत बिगड़ गई। स्टेशन पर मौजूद महिलाओं ने PCR कॉल किया और मदद मांगी।

महिलाओं ने मिलकर संभाली जिम्मेदारी

अमित कुमारी ने तुरंत आसपास की महिला यात्रियों और RPF की महिला कर्मियों की मदद ली। सभी ने मिलकर गर्भवती महिला को गेट नंबर 2 के पास वेटिंग हॉल में ले जाया। एम्बुलेंस आने का इंतजार करने का समय नहीं था। कांस्टेबल अमित कुमारी ने बताया कि कुछ बुजुर्ग महिला यात्रियों ने पुराने समय की घरेलू डिलीवरी का अनुभव साझा किया। सभी ने हिम्मत दिखाई और महिला को हौसला देते हुए डिलीवरी कराई। डरी हुई महिला को सबने शांत रहने की सलाह दी।

स्वस्थ बच्चे का जन्म, मां-बच्चा सुरक्षित

थोड़ी देर बाद महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पुलिस टीम ने मां, नवजात शिशु और लौटे पति को तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचाया। डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वल्सन ने पुष्टि की कि दोनों की हालत ठीक है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।