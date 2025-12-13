दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल बनी देवदूत! स्टेशन पर ही कराई बच्चे की डिलीवरी

संक्षेप: दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से कराह रही एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस आने से पहले ही महिला कांस्टेबल अमित कुमारी ने सूझबूझ दिखाते हुए अन्य महिला यात्रियों की मदद से वेटिंग हॉल में ही सुरक्षित डिलीवरी कराई और मां-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

दिल्ली के पहाड़गंज पुलिस चौकी बुधवार को कुछ ऐसा हुआ, जो चर्चा का विषय बन गया। एक महिला कांस्टेबल की सूझबूझ और आसपास की महिलाओं की मदद से स्टेशन पर ही एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। दरअसल महिला कांस्टेबल अमित कुमारी अपनी सामान्य ड्यूटी पर थीं। तभी उनके SHO का फोन आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला को तेज पेट दर्द हो रहा है। अमित कुमारी को तुरंत वहां पहुंचने को कहा गया।

स्टेशन पहुंचीं तो सामने था अनोखा मामला स्टेशन पर पहुंचते ही अमित कुमारी को स्थिति का अंदाजा हुआ। बिहार के छपरा से आई एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वह अपने पति के साथ हरियाणा के बल्लभगढ़ से दिल्ली इलाज कराने आई थी। पति अस्पताल के कागजात और जरूरी सामान लेने गए थे। इसी बीच महिला की हालत बिगड़ गई। स्टेशन पर मौजूद महिलाओं ने PCR कॉल किया और मदद मांगी।

महिलाओं ने मिलकर संभाली जिम्मेदारी अमित कुमारी ने तुरंत आसपास की महिला यात्रियों और RPF की महिला कर्मियों की मदद ली। सभी ने मिलकर गर्भवती महिला को गेट नंबर 2 के पास वेटिंग हॉल में ले जाया। एम्बुलेंस आने का इंतजार करने का समय नहीं था। कांस्टेबल अमित कुमारी ने बताया कि कुछ बुजुर्ग महिला यात्रियों ने पुराने समय की घरेलू डिलीवरी का अनुभव साझा किया। सभी ने हिम्मत दिखाई और महिला को हौसला देते हुए डिलीवरी कराई। डरी हुई महिला को सबने शांत रहने की सलाह दी।