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दिल्ली के रघुवीर नगर में गोदाम में ई-रिक्शा की बैट्री फटने से लगी आग, मामा-भांजे की जिंदा जलकर मौत

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में सोमवार की सुबह दो लोगों के लिए मौत लेकर आई। यहां रघुवीर नगर के एक गोदाम में कथित तौर पर ई-रिक्शा की बैट्री फटने से लगी आग में दो लोगों की जिंदा जल गए। आग पर काबू पा लिया गया है।

Delhi Fire
दिल्ली के एक गोदाम में आग लगी

राजन शर्मा, नई दिल्ली

पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में सोमवार तड़के एक गोदाम में ई-रिक्शा की बैट्री फटने से भीषण आग लग गई। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि दोनों मृतक ई-रिक्शा चालक थे और उस जगह पर पोर्टेबल ई-रिक्शा बैटरी चार्ज कर रहे थे।

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि आज सुबह 4:42 बजे रघुबीर नगर में मस्जिद गुरुद्वारा रोड पर स्थित एक गोदाम नंबर R-17A में आग लगने की सूचना मिली थी। आग बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी थी। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार और मंजिलें हैं। ई-रिक्शा की बैट्री फटने के बाद वहां रखे घरेलू सामान में आग लग गई।

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5:25 बजे आग पर पाया काबू

आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की तीन गाड़ियां और एक वॉटर बाउजर मौके पर भेजे गए। फायर अधिकारी ने बताया कि सुबह 5:25 बजे आग पर काबू पा लिया गया। फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि इस घटना में दो लोग झुलस गए थे और उन्हें दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही रघुबीर नगर के गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया।

बैट्री फटने और आग लगने की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। मृतकों की पहचान सुफैद (17 वर्ष) पुत्र मोहम्मद नसीब और मोहम्मद सहमद 38 वर्ष पुत्र शेख रिदकी के रूप में हुई है। संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है।

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रिश्ते में मामा-भांजा थे मृतक

दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज सुबह करीब 5:24 बजे ख्याला पुलिस स्टेशन को दिल्ली के रघुबीर नगर में R-17 बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग लगने की घटना के बारे में पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां दो लोग 17 साल का मोहम्मद सुफैद और 38 साल का सहमद घायल अवस्था में मिले। दोनों घायलों को तुरंत GGS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों ही मृतक बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे और रिश्ते में मामा-भांजा थे।

पुलिस ने बताया कि जांच ​​के दौरान पता चला कि मोहम्मद सुफैद अपने पिता मोहम्मद नसीब और मामा मोहम्मद सहमद के साथ किराये के मकान में रह रहा था। तीनों ई-रिक्शा चालक थे और उसी किराए के मकान में ई-रिक्शा बैटरी चार्ज करते थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य भागलपुर, बिहार में रहते हैं।

आग लगने के सही कारण और घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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