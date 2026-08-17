दिल्ली के रघुवीर नगर में गोदाम में ई-रिक्शा की बैट्री फटने से लगी आग, मामा-भांजे की जिंदा जलकर मौत

दिल्ली में सोमवार की सुबह दो लोगों के लिए मौत लेकर आई। यहां रघुवीर नगर के एक गोदाम में कथित तौर पर ई-रिक्शा की बैट्री फटने से लगी आग में दो लोगों की जिंदा जल गए। आग पर काबू पा लिया गया है।

राजन शर्मा, नई दिल्ली पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में सोमवार तड़के एक गोदाम में ई-रिक्शा की बैट्री फटने से भीषण आग लग गई। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि दोनों मृतक ई-रिक्शा चालक थे और उस जगह पर पोर्टेबल ई-रिक्शा बैटरी चार्ज कर रहे थे।

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि आज सुबह 4:42 बजे रघुबीर नगर में मस्जिद गुरुद्वारा रोड पर स्थित एक गोदाम नंबर R-17A में आग लगने की सूचना मिली थी। आग बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी थी। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार और मंजिलें हैं। ई-रिक्शा की बैट्री फटने के बाद वहां रखे घरेलू सामान में आग लग गई।

5:25 बजे आग पर पाया काबू आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की तीन गाड़ियां और एक वॉटर बाउजर मौके पर भेजे गए। फायर अधिकारी ने बताया कि सुबह 5:25 बजे आग पर काबू पा लिया गया। फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि इस घटना में दो लोग झुलस गए थे और उन्हें दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही रघुबीर नगर के गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया।

बैट्री फटने और आग लगने की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। मृतकों की पहचान सुफैद (17 वर्ष) पुत्र मोहम्मद नसीब और मोहम्मद सहमद 38 वर्ष पुत्र शेख रिदकी के रूप में हुई है। संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है।

रिश्ते में मामा-भांजा थे मृतक दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज सुबह करीब 5:24 बजे ख्याला पुलिस स्टेशन को दिल्ली के रघुबीर नगर में R-17 बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग लगने की घटना के बारे में पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां दो लोग 17 साल का मोहम्मद सुफैद और 38 साल का सहमद घायल अवस्था में मिले। दोनों घायलों को तुरंत GGS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों ही मृतक बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे और रिश्ते में मामा-भांजा थे।

पुलिस ने बताया कि जांच ​​के दौरान पता चला कि मोहम्मद सुफैद अपने पिता मोहम्मद नसीब और मामा मोहम्मद सहमद के साथ किराये के मकान में रह रहा था। तीनों ई-रिक्शा चालक थे और उसी किराए के मकान में ई-रिक्शा बैटरी चार्ज करते थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य भागलपुर, बिहार में रहते हैं।