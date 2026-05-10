शराब पीते हुए झगड़ा और कर डाली हत्या, दिल्ली में जीजा ने साले को उतारा मौत के घाट
दिल्ली के शाहदरा जिले के नवीन शाहदरा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल पर रेत और बजरी में दबे मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है।
दिल्ली के शाहदरा जिले के नवीन शाहदरा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल पर रेत और बजरी में दबे मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। यह खौफनाक वारदात को मृतक के सगे जीजा ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मृतक की पहचान 35 साल के राम सेवक के रूप में हुई है। शाहदरा जिला पुलिस ने इस हत्या के आरोप में मृतक के जीजा आकाश और उसके दोस्त रानू को गिरफ्तार कर लिया है।
गौरतलब है कि बीते 6 मई की शाम पुलिस को नवीन शाहदरा की एक निर्माणाधीन इमारत से तेज दुर्गंध आने की सूचना मिली थी। डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार, मौके पर पहुंची पुलिस को चौथी मंजिल पर रेत और बजरी के ढेर में दबा एक सड़ा-गला शव मिला था, जो करीब दो-तीन दिन पुराना लग रहा था। उस वक्त शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी।
पुलिस ने कहा था कि बरामदगी से जुड़े हालात बताते हैं कि पीड़ित की हत्या की गई थी और सबूतों को नष्ट करने के प्रयास में शव को छिपा दिया गया।
घटनास्थल का मुआयना करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध शाखा की एक टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत का सटीक कारण पता चल सके। उन्होंने बताया कि टीमें आस-पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही हैं और स्थानीय मजदूरों, ठेकेदारों और निवासियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस टीम ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले और गुप्त सूचनाओं पर काम करते हुए आकाश और रानू को दबोच लिया। पूछताछ में आकाश ने बताया कि मृतक उसका साला राम सेवक है।
शराब पार्टी में विवाद और फिर कत्ल
मूलरूप से गांव चंदेली, टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला राम सेवक दिल्ली में अकेला रहकर मजदूरी करता था। उसके परिवार में पत्नी, एक बेटा और तीन बेटियां हैं। परिजनों के मुताबिक, 20 अप्रैल को आकाश ने राम सेवक को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था।
एक दिन आकाश, रानू और राम सेवक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। नशे के दौरान हुए झगड़े में आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी और जुर्म छिपाने के लिए शव को रेत में दबा दिया। परिजनों का दावा है कि राम सेवक के सिर पर भारी चीज और गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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