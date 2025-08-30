दिल्ली में 7 जगहों पर सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाएगा PWD, ये लोकेशन हुईं फाइनल
केंद्र सरकार की तर्ज पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने आवासीय भूखंडों को पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल पर पुनर्विकसित करने की योजना बनाई है। पीडब्ल्यूडी ने अभी तक सात आवासीय भूखंडों को इसके लिए चयनित किया है।
इस पुनर्विकास योजना के तहत सरकार को अपने पास से पैसा नहीं लगाना होगा। उसके लिए आवासीय योजनाओं के साथ उन जमीनों पर वाणिज्यिक परियोजनाओं को भी विकसित किया जाएगा। वर्तमान में इन स्थानों पर करीब 1500 से अधिक फ्लैट या क्वार्टर बने हैं।
बीते दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पीडब्ल्यूडी के साथ हुई समीक्षा बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिन सात स्थानों का चयन किया गया है, उनमें विकास भवन-1 (आईटीओ), तिमारपुर, गुलाबी बाग, कल्याणवास, प्रोबिन रोड, सिंधोरा खुर्द, सिंधोरा कलां और बहापुर शामिल हैं।
विभाग के मुताबिक, इसका उद्देश्य भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना और सार्वजनिक भूमि का बेहतर उपयोग करना है। सरकार को उसमें पैसा न लगाना पड़े उसके लिए पीपीपी मॉडल के तहत यह काम किया जाएगा।
बैठक में बताया गया है कि जिन जगहों को पुनर्विकास योजना के तहत चिह्नित किया गया है, उन स्थानों के भूमि क्षेत्र और मौजूदा भवनों की संख्या का पूरा विवरण नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को साझा किया गया है।
एनबीबीसी अब पीपीपी मॉडल के तहत प्रस्ताव बनाएगी। उसके बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना में इन जगहों पर सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, टाइप-7 के आवास, ऑफिस और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जगह विकसित की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में, इनमें से कई कॉलोनियां पुरानी और खराब स्थिति में हैं, जिसे आधुनिक और टिकाऊ अवसंरचना से बदलना है।
इन कॉलोनियों को चुना गया : सरकार ने उत्तर दिल्ली के गुलाबी बाग, सिंधोरा कलां और सिंधोरा खुर्द कॉलोनियों में फिलहाल लगभग 1200 टाइप-1, टाइप2 और टाइप-3 सरकारी क्वार्टर हैं, जिन्हें पुनर्विकास के लिए चुना गया है। सिविल लाइंस क्षेत्र के पास प्रोबिन रोड पर पीडब्ल्यूडी के 16 टाइप 5 आवासीय क्वार्टर हैं और तिमारपुर क्षेत्र में 90 टाइप 3 वाले क्वार्टर हैं, उस जगह को भी चिह्नित किया गया है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणवास क्षेत्र में सरकारी आवास के लिए 70 टाइप 2 फ्लैट भी पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा होंगे।