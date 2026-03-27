महरौली-बदरपुर रोड पर 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा; 2 साल में पूरा होगा, जाम फ्री होंगे ये इलाके
दिल्ली के महरौली-बदरपुर रोड पर 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका निर्माण 2 साल में पूरा होने की संभावना है। दिल्ली सरकार द्वारा ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कई इंटीग्रेटेड कॉरिडोर के लिए बजट आवंटित करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने दक्षिण दिल्ली के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली के महरौली-बदरपुर रोड पर 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका निर्माण 2 साल में पूरा होने की संभावना है। दिल्ली सरकार द्वारा ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कई इंटीग्रेटेड कॉरिडोर के लिए बजट आवंटित करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने दक्षिण दिल्ली के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पीडब्ल्यूडी ने महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड पर 1471 करोड़ रुपए की लागत से छह-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो को काम सौंपा है। यह दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
अधिकारी ने कहा कि मौजूदा सड़क की क्षमता ट्रैफिक की मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ट्रैफिक का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करना, यात्रियों का समय बचाना, ट्रैफिक जाम से बचना और ईंधन की बचत करना है।
उन्होंने बताया कि यह मुख्य सड़क कई रिहायशी कॉलोनियों और मिक्स्ड लैंड यूज वाले इलाकों से जुड़ी है। जैसे कि दक्षिण दिल्ली में पुल-प्रहलादपुर, लालकुआं, संगम विहार, खानपुर गांव और साकेत। इन इलाकों में सड़क पर भारी पार्किंग भी होती है, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है।
अधिकारी ने बताया कि चूंकि यह प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, इसलिए इसे डीएमआरसी ही पूरा करेगा। इस पर अनुमानित 1471.14 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें पेड़ों को दूसरी जगह लगाने पर होने वाले 3.69 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
प्रस्ताव में दो जगहों पर एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही गई है। एक एलिवेटेड कॉरिडोर साकेत-G ब्लॉक से संगम विहार तक और दूसरा कॉरिडोर मां आनंदमयी मार्ग से पुल-प्रहलादपुर तक। प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार, पीडब्ल्यूडी के लिए इंटीग्रेटेड एलिवेटेड स्ट्रक्चर, अंडरपास, सबवे और एक टनल को डीएमआरसी द्वारा डिजाइन किया जाएगा और बनाया जाएगा। इसमें बताया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी ने इस संबंध में सड़क सुरक्षा और कार्यक्षमता का अध्ययन किया है।
दूसरे चरण में, मां आनंदमयी मार्ग से पुल प्रह्लादपुर तक, दिल्ली मेट्रो टनल के ऊपर, लगभग 2.48 किलोमीटर लंबा छह-लेन वाला एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मेट्रो मां आनंदमयी मार्ग को हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाली एक नई सड़क बनाने की भी योजना बना रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए भी एक फिजिबिलिटी स्टडी को मंजूरी दे दी गई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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