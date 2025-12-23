दिल्ली के इस इलाके में लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति, PWD ने शुरू किया कई सौगातों पर काम

संक्षेप: इस इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इलाके में ट्रैफिक जाम से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार अंडरपास के लिए रेलवे लाइन के पास होने वाला कोई भी निर्माण रेलवे विभाग द्वारा किया जाएगा।

दिल्ली के नरेला इलाके में लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के मकसद से लोक निर्माण विभाग ने यहां रेलवे लाइन पर एक फ्लाईओवर और अंडरपास सहित लगभग 1 किलोमीटर लंबे रोड कॉरिडोर के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि खेड़ा कलां साइट से गुजरने वाली दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन पर फिलहाल एक मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग है, जिसकी वजह से पीक आवर्स में इस रूट पर भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसी से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए यहां पर नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।

इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस काम का कुछ हिस्सा रेलवे करेगा, जबकि फ्लाईओवर का निर्माण PWD द्वारा किया जाए। उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे रोड कॉरिडोर में एक फ्लाईओवर, एक अंडरपास, दो यू-टर्न, एक फुटपाथ और अंडरपास से ऊपर की सड़क तक जाने के लिए एक रैंप का निर्माण कार्य शामिल है। यह 4 लेन फ्लाईओवर और अंडरपास खेड़ा कलां के पास के ट्रैफिक जंक्शन से जुड़ेंगे।

इस काम के लिए जो निविदा जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि, 'अंडरपास की ऊंचाई 3 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर होगी, जिसमें हल्के वाहनों के लिए रिटेनिंग वॉल भी होंगी।' अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित निर्माण लागत 94 करोड़ रुपए होगी और इसके पूरा होने की डेडलाइन डेढ़ साल है।

इस इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इलाके में ट्रैफिक जाम से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, अंडरपास के लिए रेलवे लाइन के पास होने वाला सभी तरह का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा किया जाएगा।