Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi PWD sets March deadline for 2 new bus depots
दिल्ली वालों को मार्च में 2 नए बस डिपो की सौगात मिलेगी, यात्रा में होगी आसानी; समय भी बचेगा



संक्षेप:

दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों को अगले साल मार्च में दो नए बस डिपो की सौगात देने जा रही है। इससे लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों जगहों पर 50 प्रतिशत से ज्यादा सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अगले साल की शुरुआत तक काम पूरा हो जाएगा।

Mon, 1 Dec 2025 09:07 PM
दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों को अगले साल मार्च में दो नए बस डिपो की सौगात देने जा रही है। इससे लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों जगहों पर 50 प्रतिशत से ज्यादा सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अगले साल की शुरुआत तक काम पूरा हो जाएगा।

पीडब्ल्यूडी ने पूर्वी विनोद नगर और किराड़ी में बनने वाले दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के दो नए बस डिपो का निर्माण पूरा करने की समय सीमा अगले साल मार्च तय की है। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि ये परियोजनाएं यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।

एक अधिकारी के अनुसार, पिछले हफ्ते पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इसमें इस मामले पर चर्चा की गई। अधिकारी ने कहा कि दोनों जगहों पर 50 प्रतिशत से ज्यादा सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अगले साल की शुरुआत तक हमारी योजना काम पूरा करने की है।

वर्तमान में चल रही निर्माण गतिविधियों में चारदीवारी का निर्माण, डिपो लेआउट निर्माण, प्रशासनिक ब्लॉक संरचनाएं, कर्मचारी सुविधाएं और मानक तथा लो-फ्लोर बसों के लिए डिजाइन किए गए पार्किंग स्थल शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि हम साप्ताहिक आधार पर निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य मार्च तक पूरी तरह से कार्यात्मक डिपो डीटीसी को सौंपना है। इसके पूरा होने के बाद इन डिपो से मौजूदा डीटीसी सुविधाओं पर परिचालन दबाव में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

ईस्ट विनोद नगर डिपो यमुना पार क्षेत्र में बस संचालन में सहायता करेगा, जबकि किराड़ी डिपो बाहरी दिल्ली मार्गों पर बसों के संचालन को बढ़ावा देगा। इससे बसों के आने-जाने का समय कम होगा।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
