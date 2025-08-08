दिल्ली में नेताओं और अफसरों के सरकारी आवासों का बढ़ा किराया, अब कितना देना होगा

राजधानी में दिल्ली सरकार के नेताओं और अफसरों के सरकारी आवासों का किराया अब बढ़ गया है। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में अपने जनरल पूल के अंतर्गत सभी सरकारी आवासों के लिए लाइसेंस फीस (किराया) में बदलाव किया है। नई दरें 5 अगस्त से लागू होंगी।

राजधानी में दिल्ली सरकार के नेताओं और अफसरों के सरकारी आवासों का किराया अब बढ़ गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली में अपने जनरल पूल के अंतर्गत सभी सरकारी आवासों के लिए लाइसेंस फीस (किराया) में बदलाव किया है। गुरुवार शाम को जारी के मुताबिक नई दरें 5 अगस्त से लागू होंगी।

आदेश के अनुसार, सभी टाइप 7 बंगलों पर अब हर महीने 5,430 रुपये लाइसेंस फीस लगेगी। इनमें से अधिकांश बंगले सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित हैं। इस कैटेगरी में आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास रहा विवादास्पद 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगला भी शामिल है। यह बंगला पीडब्ल्यूडी के जनरल पूल में सबसे बड़ा है, जिसका लिविंग एरिया लगभग 1,908 वर्ग मीटर है, जबकि इस प्रकार के अन्य बंगलों में लिविंग स्पेस 480-600 वर्ग मीटर है।

पीडब्ल्यूडी ने कहा, “सभी विभागों, जिनके पास पूल आवास मौजूद हैं, उन्हें भी अपने स्तर पर लाइसेंस फीस की निम्न संशोधित दरों को लागू करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवंटियों द्वारा देय लेटेस्ट लाइसेंस फीस इस आदेश के अनुसार लगाई और वसूली जाए।”

वसंत कुंज और तिलक मार्ग जैसे क्षेत्रों में टाइप 6 क्वार्टरों के लिए, जिनका औसत क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, लाइसेंस फीस 2,590 रुपये है, जबकि टाइप 5 क्वार्टरों के लिए यह फीस 1,750 रुपये है।

इनमें से अधिकांश क्वार्टर ग्रेटर कैलाश, गुलाबी बाग, मोतिया खान और राष्ट्रमंडल खेल ग्राम में स्थित हैं।