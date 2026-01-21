दिल्ली को जाम से मिलेगी मुक्ति, जनकपुरी में नया फ्लाईओवर; जखीरा और सीलमपुर की होगी मरम्मत
दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक कम करने के लिए जनकपुरी में नए फ्लाईओवर और जखीरा व सीलमपुर फ्लाईओवर की मरम्मत को मंजूरी दी है, जिससे पंखा रोड सहित प्रमुख इलाकों में आवागमन सुगम होगा और सुरक्षा बढ़ेगी।
दिल्ली की मुख्य सड़कों से जाम खत्म करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तीन फ्लाईओवर से जुड़े बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इसमें जनकपुरी, जखीरा और सीलमपुर फ्लाईओवर शामिल है।
नए फ्लाईओवर के साथ पुरानों की मरम्मत
इनमें पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी पंखा रोड पर नए फ्लाईओवर की योजना के साथ ही दो अत्यंत महत्वपूर्ण फ्लाईओवर जखीरा और सीलमपुर की व्यापक मरम्मत का कार्य शामिल है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली के जिन इलाकों में ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा है, वहां हम पहले से योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के फ्लाईओवर सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए सुरक्षित होने चाहिए। इसी कारण हम आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।
सुरक्षित यातायात है लक्ष्य
प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजधानी में सुरक्षित सड़कों, सुगम यातायात और मजबूत अवसंरचना को सुनिश्चित करना है। इससे वर्षों से चली आ रही जाम एवं जलभराव की समस्या का ठोस समाधान होगा और लोगों का आवागमन सुलभ होगा।
ये अहम फैसले लिए
- जनकपुरी में डेसू कॉलोनी से डी-ब्लॉक तक फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इससे पंखा रोड पर जाम से निजात मिलेगी।
- जखीरा में स्थित फ्लाईओवर की मरम्मत पर 20 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। जाम से मुक्ति मिलेगी।
- सीलमपुर फ्लाईओवर की मरम्मत पर 17 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे।