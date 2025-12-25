दिल्ली को धूल मुक्त बनाने का मास्टर प्लान, PWD विकसित करेगा चार मॉडल रोड

संक्षेप: दिल्ली लोक निर्माण विभाग धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए चार मॉडल रोड विकसित करेगा, जहाँ सड़कों को पूरी तरह पक्का करने के साथ फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाएगा।

दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग चार मॉडल रोड स्ट्रेच विकसित करेगा, जिनमें दक्षिण दिल्ली का एक हिस्सा शामिल होगा। इन सड़कों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी तरह पक्का किया जाएगा। दोनों तरफ हरी पट्टियां और चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे, ताकि कहीं भी नंगी मिट्टी न रहे और धूल न उड़े।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पहले चार मॉडल, फिर सभी बड़ी सड़कें PWD अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि सभी प्रमुख सड़कों को लगातार पक्का किया जाए, कोई अनपेव्ड हिस्सा नहीं बचेगा। लंबे प्लान में रिंग रोड और आउटर रिंग रोड सहित सभी आर्टेरियल रोड को धूल-मुक्त बनाया जाएगा। PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पहले चार मॉडल स्ट्रेच तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ग्रैप प्रतिबंध हटने के बाद ये करीब एक महीने में तैयार हो जाएंगी। फिलहाल इन सड़कों के स्थान की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खुदाई के बाद सात दिन में होगा काम, दो साल तक नहीं खोदेंगे विभाग ने फील्ड इंजीनियर्स को निर्देश दिया है कि केबल, पाइपलाइन या अन्य यूटिलिटी कार्य के बाद सड़क को सात दिन के अंदर बहाल किया जाए। पुरानी खुदाई वाली सड़कों की मरम्मत के लिए शॉर्ट-टर्म टेंडर जारी किए जाएंगे। नई सड़कें बनने के बाद कम से कम दो साल तक उन्हें दोबारा नहीं खोदा जाएगा। सभी डक्टिंग कार्य भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे।

मिट्टी पर पेड़ और सख्त कार्रवाई खाली जगहों पर पौधारोपण किया जाएगा, ताकि ढीली मिट्टी हवा में न उड़े। कई मामलों में यूटिलिटी एजेंसियां बिना अनुमति सड़कें खोद देती हैं। ऐसे मामलों में अब एफआईआर दर्ज करने सहित कार्रवाई होगी।