Delhi PWD minister Parvesh Verma launches Government on Wheels initiative to understand issues दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने प्रवेश वर्मा का नया कदम, अधिकारियों संग शुरू की 'गवर्नमेंट ऑन व्हील्स'
Delhi PWD minister Parvesh Verma launches Government on Wheels initiative to understand issues

दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने प्रवेश वर्मा का नया कदम, अधिकारियों संग शुरू की ‘गवर्नमेंट ऑन व्हील्स’

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 'गवर्नमेंट ऑन व्हील्स' पहल का विस्तार शहर के अन्य प्रमुख हिस्सों तक किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अधिक जवाबदेही और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में सुधार करना है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 11:06 PM
दिल्ली सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और जमीनी स्तर पर उन्हें और बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से PWD (लोक निर्माण विभाग) मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को 'गवर्नमेंट ऑन व्हील्स' नाम की एक नई पहल की शुरुआत की। जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बस में बैठकर आउटर रिंग रोड के 47 किलोमीटर लंबे हिस्से का चार घंटों तक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ENC, चीफ इंजीनियर, SE, Exen, और ट्रैफिक पुलिस के समस्त अधिकारी मौजूद रहे।

पहल के मकसद के बारे में जानकारी देते हुए वर्मा ने कहा, 'शासन केवल बैठक कक्षों तक सीमित नहीं रह सकता। अगर जनता सड़क पर रहती है, तो हमें सड़क पर काम करना होगा। 'गवर्नमेंट ऑन व्हील्स' की पहल दिल्ली के लोगों को समाधान, जवाबदेही और स्पष्ट परिणाम देने के बारे में है।'

मंत्री ने आगे कहा, 'अक्सर, अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठकर कागजों पर समस्याओं की सूची बनाते हैं, लेकिन वास्तविक समाधान नहीं बताते। इन्हें 10 साल से काम ना करने की आदत थी। यही कारण है कि हमने दिल्ली में विकास की यह नई अवधारणा शुरू की है। जिसमें सभी विभागों को एक ही बस में, एक ही सड़क पर, एक ही समय पर एक साथ लाना है। जब वे वास्तविकता देखते हैं, जब वे देखते हैं कि नागरिक कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो समाधान तुरंत और कार्रवाई योग्य हो जाते हैं।'

आगे उन्होंने कहा, 'आज हम सभी अधिकारियों को इस किराये की बस में बैठाकर हकीकत दिखा रहे हैं कि जमीन पर क्या हकीकत है। कहीं पर बोर्ड टूटा हुआ है, तो कहीं पर गड्ढा है, जो भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में हम अधिकारियों को बता रहे हैं।'

चार घंटे के इस निरीक्षण के दौरान मंत्री और अधिकारियों की बस विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों और परेशानी वाले ऐसे रास्तों पर रूकी, जहां लोगों को नियमित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभियान के दौरान फुटपाथों पर अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त और असमान सड़कें, खराब जल निकासी व्यवस्था और स्वच्छता संबंधी खामियों जैसी समस्याओं की पहचान करते हुए अधिकारियों को उसी वक्त उनके निराकरण करने के निर्देश दिए गए। मंत्री वर्मा ने अधिकारियों को इन सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान तैयार करने के लिए कहा। अधिकारियों के अनुसार, कई विभागों की उपस्थिति ने मौके पर ही समन्वय स्थापित करने में मदद की, जिससे त्वरित और व्यावहारिक समाधान संभव हो सके।

वर्मा ने कहा, 'आउटर रिंग रोड का निरीक्षण न केवल कमियों को उजागर करने के लिए था, बल्कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित करने के लिए था।' मंत्री ने आगे कहा कि 'गवर्नमेंट ऑन व्हील्स' पहल का विस्तार शहर के अन्य प्रमुख हिस्सों तक किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अधिक जवाबदेही और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में सुधार करना है।

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान की परिकल्पना गड्ढों, यातायात बाधाओं और खुली नालियों जैसी लगातार शहरी शिकायतों के समाधान के रूप में की गई थी।