ITO पर अब नहीं होगा जलभराव, दिल्लीवालों को मॉनसून से पहले PWD का बड़ा तोहफा

संक्षेप:

लोक निर्माण विभाग ITO पर जलभराव रोकने के लिए 2 करोड़ की लागत से 16 लाख लीटर क्षमता वाला भूमिगत जलाशय बनाएगा, जो मानसून के दौरान सड़कों पर जमा होने वाले पानी को सीधे ड्रेन में पंप करेगा।

Jan 27, 2026 09:34 am IST
दिल्ली के सबसे बिजी चौराहों में से एक ITO और मिंटो रोड पर बारिश के दिनों में होने वाली जलभराव की समस्या अब खत्म होने वाली है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिससे अगले मॉनसून में दिल्लीवालों को बड़ी राहत मिलेगी।

16 लाख लीटर पानी 'पी जाएगा' ये नया सिस्टम

PWD अधिकारियों के अनुसार, ITO जंक्शन के पास एक विशाल अंडरग्राउंड रिजरवायर (भूमिगत जलाशय) या संप वेल बनाया जाएगा। इस टैंक की क्षमता 16 लाख लीटर होगी। यह टैंक भारी बारिश के दौरान सड़कों पर जमा होने वाले पानी को अपने अंदर खींच लेगा, जिससे ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी।

2 करोड़ की लागत, 4 महीने में होगा तैयार

इस प्रोजेक्ट पर लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। PWD का लक्ष्य है कि अगले 4 महीनों के भीतर यानी मई-जून तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाए, ताकि अगले मॉनसून में यह सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगे। इसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं और फरवरी की शुरुआत तक कंपनी फाइनल हो जाएगी।

ITO

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

यह संप वेल ITO पंप हाउस के साथ मिलकर काम करेगा। बारिश का पानी आसपास के कैचमेंट एरिया से बहकर इस कुएं में जाएगा। वहां से इसे ड्रेन नंबर 12A में चैनल किया जाएगा, जो यमुना नदी में गिरता है। इससे न केवल ITO बल्कि मिंटो रोड जैसे संवेदनशील इलाकों को भी डूबने से बचाया जा सकेगा।

ट्रैफिक के बीच काम करना बड़ी चुनौती

ITO शहर का बेहद व्यस्त इलाका है और वहां जगह की कमी है, इसलिए निर्माण कार्य आसान नहीं होगा। अधिकारियों का कहना है कि काम इस तरह किया जाएगा कि ट्रैफिक न रुके। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मंजूरी ली जाएगी और डाइवर्जन प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि गाड़ियां बिना किसी बाधा के चलती रहें।

पहले भी मिली है सफलता

PWD ने इससे पहले 2022-23 में रिंग रोड पर WHO ऑफिस के पास 2.5 लाख लीटर का एक छोटा अंडरग्राउंड टैंक बनाया था, जिससे उस इलाके में काफी सुधार देखा गया था। इसी तर्ज पर अब ITO जंक्शन के लिए यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
