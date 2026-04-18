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काम की बात: दिल्ली में बनेंगे 34 KM लंबे 4 नए कॉरिडोर, जाम के हॉटस्पॉट होंगे खत्म; PWD का मेगा प्लान

Apr 18, 2026 06:16 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार राजधानी के ट्रैफिक को रफ्तार देने के लिए 34 किमी लंबे चार नए कॉरिडोर पर काम शुरू करने वाली है। इन कॉरिडोरों के बन जाने से वाहन चालक बिना रुके शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकेंगे।

दिल्ली में बनेंगे 34 KM लंबे 4 नए कॉरिडोर, जाम के हॉटस्पॉट होंगे खत्म; PWD का मेगा प्लान

दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी (PWD) एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की परियोजना का खाका खींचा गया है। इसके तहत चार कॉरिडोर को फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड व अंडरपास बनाकर सड़कों को एक से दूसरे छोर तक जोड़ा जाएगा।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने जा रहा है। इसके लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस परियोजना के तहत 34 किलोमीटर लंबे चार कॉरिडोर पर ट्रैफिक सुगम बनाने का लक्ष्य रखा है।

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अध्ययन पर खर्च होंगे 11 करोड़ रुपये

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन पर करीब 11 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसमें अतिक्रमण, आसपास की इमारतों और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाएगा। साथ ही आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लागत और लाभ विश्लेषण भी किया जाएगा। चार से पांच महीने में यह अध्ययन पूरा होगा। इसके बाद आगे का कार्य शुरू किया जाएगा।

मानकों के अनुसार ही निर्माण करने के निर्देश

बीते दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने समीक्षा बैठक में परियोजना को लेकर निर्देश दिए कि फ्लाईओवर, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज के डिजाइन कार्य को तय समय सीमा में भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए। उनका कहना है कि इस परियोजना से जाम की समस्या से निजात मिलेगा।

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ये कॉरिडोर बनेंगे

1. कॉरिडोर उत्तर दिल्ली के बवाना क्षेत्र है, जो करीब नौ किलोमीटर लंबा है। यहां औद्योगिक गतिविधियों और मालवाहक वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां फ्लाईओवर निर्माण की योजना है।

2. दक्षिण दिल्ली का मेहरौली-महिपालपुर रोड है, जिसकी लंबाई लगभग नौ किलोमीटर है। इस मार्ग में अरुणा आसफ अली रोड चौराहा भी शामिल है। इस रूट पर फ्लाईओवर, अंडरपास और यू-टर्न भी बनाया जाएगा।

3. आउटर रिंग रोड पर कंझावला चौक से मंगोलपुरी तक 10 किलोमीटर लंबा है। इस पर फ्लाईओवर निर्माण की संभावना भी तलाशी जा रही है।

4. यह कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली का है। यहां कांति नगर ब्रिज से टाटा टेल्को टी-पॉइंट तक शाहदरा ड्रेन के ऊपर से छह किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है। यह जीटी रोड से आनंद विहार व गाजीपुर तक जाने के रास्ते को सुगम बनाएगा। अभी लोग स्वामी दयानंद मार्ग से जाते हैं, जिस पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों के कारण जाम की समस्या रहती है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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