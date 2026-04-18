दिल्ली में बनेंगे 34 KM लंबे 4 नए कॉरिडोर, जाम के हॉटस्पॉट होंगे खत्म; PWD का मेगा प्लान

दिल्ली सरकार राजधानी के ट्रैफिक को रफ्तार देने के लिए 34 किमी लंबे चार नए कॉरिडोर पर काम शुरू करने वाली है। इन कॉरिडोरों के बन जाने से वाहन चालक बिना रुके शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकेंगे।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी (PWD) एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की परियोजना का खाका खींचा गया है। इसके तहत चार कॉरिडोर को फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड व अंडरपास बनाकर सड़कों को एक से दूसरे छोर तक जोड़ा जाएगा।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने जा रहा है। इसके लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस परियोजना के तहत 34 किलोमीटर लंबे चार कॉरिडोर पर ट्रैफिक सुगम बनाने का लक्ष्य रखा है।

अध्ययन पर खर्च होंगे 11 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन पर करीब 11 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसमें अतिक्रमण, आसपास की इमारतों और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाएगा। साथ ही आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लागत और लाभ विश्लेषण भी किया जाएगा। चार से पांच महीने में यह अध्ययन पूरा होगा। इसके बाद आगे का कार्य शुरू किया जाएगा।

मानकों के अनुसार ही निर्माण करने के निर्देश बीते दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने समीक्षा बैठक में परियोजना को लेकर निर्देश दिए कि फ्लाईओवर, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज के डिजाइन कार्य को तय समय सीमा में भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए। उनका कहना है कि इस परियोजना से जाम की समस्या से निजात मिलेगा।

ये कॉरिडोर बनेंगे 1. कॉरिडोर उत्तर दिल्ली के बवाना क्षेत्र है, जो करीब नौ किलोमीटर लंबा है। यहां औद्योगिक गतिविधियों और मालवाहक वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां फ्लाईओवर निर्माण की योजना है।

2. दक्षिण दिल्ली का मेहरौली-महिपालपुर रोड है, जिसकी लंबाई लगभग नौ किलोमीटर है। इस मार्ग में अरुणा आसफ अली रोड चौराहा भी शामिल है। इस रूट पर फ्लाईओवर, अंडरपास और यू-टर्न भी बनाया जाएगा।

3. आउटर रिंग रोड पर कंझावला चौक से मंगोलपुरी तक 10 किलोमीटर लंबा है। इस पर फ्लाईओवर निर्माण की संभावना भी तलाशी जा रही है।