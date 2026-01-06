Hindustan Hindi News
JNU और IIT के बीच बनेगा नया फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर की होगी सुविधा

संक्षेप:

PWD जेएनयू और आईआईटी दिल्ली को जोड़ने के लिए वेदांत देशिका मार्ग पर 3.9 करोड़ की लागत से फुट ओवरब्रिज बनाएगा। अगस्त तक तैयार होने वाले इस ब्रिज में लिफ्ट और एस्केलेटर भी होंगे।

Jan 06, 2026 11:25 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) एक नया फुट ओवरब्रिज बनाने जा रहा है। यह ब्रिज वेदांत देशिका मार्ग पर बनेगा, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के मुख्य गेट और IIT दिल्ली के गेट नंबर 5 को जोड़ेगा। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

बढ़ते ट्रैफिक और हादसों ने बढ़ाई जरूरत

वेदांत देशिका मार्ग पर ट्रैफिक तेजी से बढ़ा है। आउटर रिंग रोड से छतरपुर और वसंत कुंज जाने वाले लोग अब अधचिनी रूट की बजाय इस सड़क को शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पैदल यात्रियों के लिए खतरा बढ़ गया है और इस इलाके में कई हादसे हो चुके हैं। PWD अधिकारी ने कहा, 'यह ब्रिज स्थानीय लोगों और छात्रों को सुरक्षित और आसान आवाजाही देगा।'

प्रोजेक्ट की लागत और समयसीमा

प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3.9 करोड़ रुपये है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं। जनवरी अंत तक ठेकेदार का चयन हो जाएगा और काम पूरा करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, ब्रिज में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा होगी। इसे अगस्त तक तैयार करने का लक्ष्य है।

PWD के अन्य प्रोजेक्ट्स

पिछले एक साल में PWD ने कई फुट ओवरब्रिज और स्काईवॉक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हाल ही में वेस्ट दिल्ली के कीर्ति नगर और उत्तम नगर में नए ब्रिज को मंजूरी मिली है। पंखा रोड पर एक और ब्रिज का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विशेषज्ञों की राय

कुछ शहर योजनाकारों का मानना है कि फुट ओवरब्रिज हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होते। कई जगह लोग इनका इस्तेमाल कम करते हैं और सड़क पर ही क्रॉसिंग करना पसंद करते हैं। ग्राउंड लेवल क्रॉसिंग को वे ज्यादा व्यावहारिक बताते हैं। फिर भी, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं से उम्मीद है कि लोग इस नए ब्रिज का भरपूर उपयोग करेंगे।

