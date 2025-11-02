दिल्ली में रिंग रोड की बदलेगी सूरत, 6 चरणों में होगा काम; एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनेगा

संक्षेप: दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात जाम को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने महात्मा गांधी रोड कॉरिडोर (रिंग रोड) के पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के लिए अवसंरचना परियोजना एईकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है।

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात जाम को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने महात्मा गांधी रोड कॉरिडोर (रिंग रोड) के व्यापक पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के लिए अवसंरचना परियोजना एईकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। यह सड़क दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाती है जो उत्तर, दक्षिण और मध्य दिल्ली को जोड़ती है।

यह परियोजना लगभग 55 किलोमीटर लंबे मार्ग पर फैली होगी। इसका उद्देश्य प्रमुख चौराहों को डीकंजेस्ट करना, संपर्क बढ़ाना और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके तहत मौजूदा रिंग रोड पर ऊंचे मार्ग (एलिवेटेड कॉरिडोर) बनाने की योजना है। एईकॉम विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन, ट्रैफिक विश्लेषण और परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करेगी।

छह चरणों में होगा सम्पूर्ण कॉरिडोर का विकास 1. आजादपुर फ्लाईओवर (मंडी) – हनुमान मंदिर (आईएसबीटी): 9.5 किमी

2. चंडीगढ़ अखाड़ा – मजनू का टीला (आउटर रिंग रोड): 2.5 किमी

3. हनुमान मंदिर (आईएसबीटी) – डीएनडी फ्लाईओवर: 11.5 किमी

4. डीएनडी फ्लाईओवर – मोती बाग मेट्रो स्टेशन: 10.5 किमी

5. मोती बाग मेट्रो स्टेशन – राजौरी गार्डन: 10 किमी

6. राजौरी गार्डन – पैसिफिक मॉल, पीतमपुरा – आजादपुर फ्लाईओवर: 13.5 किमी

सड़क नहीं, स्मार्ट दिल्ली की परिकल्पनाः प्रवेश वर्मा परियोजना के बारे में पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी रोड सिर्फ एक परिवहन मार्ग नहीं, बल्कि दिल्ली की रीढ़ है। हमारा लक्ष्य इसे और अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और तेज बनाना है। यह परियोजना एक ऐसे जुड़े हुए और कुशल राजधानी की दिशा में ठोस कदम है, जहां हर नागरिक बेहतर डिजाइन और सुगम यात्रा का अनुभव करेगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि यह परियोजना सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो डेटा-आधारित और पर्यावरण-संवेदनशील योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे को आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे, हम एक स्मार्ट दिल्ली बना रहे हैं। हर फ्लाईओवर, हर चौराहा और हर ट्रैफिक सिग्नल को इस तरह पुनः डिजाइन किया जाएगा कि वह नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

एईकॉम के पर्यवेक्षण में ये प्रमुख कार्य शामिल होंगी • सभी प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले बिंदुओं पर यातायात और गतिशीलता पैटर्न का विश्लेषण

• हरित और सतत विकास के लिए पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन

• दीर्घकालिक स्थायित्व और सुरक्षा के लिए भू-तकनीकी और संरचनात्मक जांच

• आधुनिक इंजीनियरिंग समाधान जैसे ग्रेड सेपरेटर, अंडरपास, पैदल-अनुकूल क्षेत्र और सिग्नल अनुकूलन

• दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के साथ समेकन, ताकि अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके

विस्तृत योजना 24 सप्ताह में तैयार होगी एईकॉम को 3डी मॉडल, तकनीकी डिजाइन, लागत अनुमान और चरणबद्ध क्रियान्वयन रणनीतियों सहित एक वैज्ञानिक डीपीआर तैयार करने का दायित्व दिया गया है। विस्तृत योजना 24 सप्ताह में तैयार होगी। सलाहकार कार्य को तीन चरणों में विभाजित किया गया है - सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, प्रारंभिक डिजाइन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति, डीपीआर का अंतिम रूप। स्वीकृति के बाद डीपीआर के आधार पर कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों पर चरणबद्ध रूप से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

अस्थायी समाधान नहीं, दीर्घकालिक उपाय मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक गतिशीलता प्रणाली बनाना है जो दिल्ली को वास्तव में विश्वस्तरीय बनाए। सर्वेक्षण से लेकर क्रियान्वयन तक हर स्तर पर पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य यात्रा समय, ईंधन खपत और प्रदूषण को कम करना है। साथ ही सड़क सुरक्षा और नागरिक अनुभव को बेहतर बनाना।

डीपीआर में निम्न बिंदु शामिल होंगे • प्रस्तावित समाधानों के परीक्षण के लिए रियल-टाइम ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल

• हरित निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग

• समर्पित पैदल और साइकिल ट्रैक

• उन्नत प्रकाश व्यवस्था, साइनएज और सुरक्षा अवसंरचना

इन उपायों से पीडब्ल्यूडी एक भविष्य-उन्मुख, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन कॉरिडोर तैयार करेगा।

परियोजना पूरा होने के बाद फायदे • सभी हिस्सों में यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी

• आईएसबीटी, मोती बाग और डीएनडी जैसे भीड़भाड़ वाले चौराहों पर जाम में राहत मिलेगी

• सुगम ट्रैफिक प्रवाह से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा