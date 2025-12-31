Hindustan Hindi News
दिल्ली में एंटी स्मॉग गन से 'धोखेबाजी' अब नहीं चलेगी, PWD लगाएगा हाई-टेक कैमरे और फ्लो मीटर

संक्षेप:

लोक निर्माण विभाग एंटी स्मॉग गन वाहनों में कैमरों और फ्लो मीटर के साथ मिस्ट डिटेक्शन सिस्टम लगाने जा रहा है, ताकि हवा में पानी के छिड़काव की वास्तविक निगरानी हो सके और लापरवाही रोकी जा सके।

Dec 31, 2025 08:32 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए एंटी स्मॉग गन वाहनों की निगरानी कैमरों और मिस्ट स्प्रे डिटेक्शन सिस्टम से होगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मिस्ट स्प्रे में ‘धोखेबाजी’ को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लेने जा रहा है।

एंटी स्मॉग गन वाहनों में मिस्ट फ्लो मीटर लगाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि स्प्रे तय गति से हो रहा है। ये मिस्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के अनुसार काम करेंगे। स्प्रे न होने पर यह अलर्ट करेगा। बता दें कि पीडब्ल्यूडी के बेड़े में 200 एंटी स्मॉग गन हैं। अभी जीपीएस से इनकी निगरानी होती है। वर्तमान निगरानी प्रणाली में यह पता चलता है कि वाहन घूम रहा है, खड़ा है या सिर्फ उसका इंजन स्टार्ट है। प्रणाली में डैशबोर्ड पर वाहन घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं होता कि मिस्ट स्प्रे किया जा रहा है या नहीं। औचक निरीक्षण में कई जगह सामने आया कि डैशबोर्ड पर वाहन घूम रहा है, लेकिन मिस्ट स्प्रे नहीं हो रहा था। कुछ वाहनों में निर्धारित गति से मिस्ट स्प्रे नहीं होता मिला।

फ्लो मीटर मापेगा स्प्रे की गति

पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुसार एंटी स्मॉग गन की गति इतनी होनी चाहिए कि मिस्ट स्प्रे न्यूनतम 50 मीटर की ऊंचाई तक जाए। कैमरा स्प्रे की गति नहीं माप सकता, इसलिए एंटी स्मॉग गन के साथ फ्लो मीटर लगाया जाएगा। इससे मालूम होता रहेगा कि किस वाहन में सही गति से स्प्रे हो रहा है।

नए मिस्ट स्प्रे डेटेक्शन में प्रत्येक वाहन के ऊपर दो मेगापिक्सल का फिक्स्ड लेंस कैमरा लगाया जाएगा। जो वाहन की गतिविधियों को स्पष्ट दिखाएगा। कैमरा ऊपर की तरफ ऐसी लोकेशन पर लगेगा, यहां से मिस्ट स्प्रे होता नजर आएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि वाकई उद्देश्य की पूर्ति हो रही है।

