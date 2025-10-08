delhi pushpa style red sandalwood smuggling arrested 10 ton 6 crore दिल्ली में पकड़ी गई 'पुष्पा' स्टाइल तस्करी! 6 करोड़ की 10 टन लाल चंदन जब्त, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में पकड़ी गई 'पुष्पा' स्टाइल तस्करी! 6 करोड़ की 10 टन लाल चंदन जब्त

दिल्ली पुलिस और आंध्र प्रदेश टास्क फोर्स ने तुगलकाबाद गांव के एक गोदाम से 6 करोड़ रुपये की 10 टन लाल चंदन की लकड़ी बरामद कर 'पुष्पा' स्टाइल तस्करी का भंडाफोड़ किया और दो मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो इसे दक्षिण एशिया और चीन भेजने वाले थे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 05:25 AM
अनमोल लाल चंदन की तस्करी पर बनी फिल्म ‘पुष्पा राज’ आपने देखी होगी। फिल्म का हीरो पुष्पा राज जिस तरह ट्रक में लाल चंदन की तस्करी करता है, कुछ वैसा ही मामला दिल्ली में सामने आया है।

दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की एसटीएफ और आंध्र प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने तुगलकाबाद गांव से 6 अक्टूबर को छह करोड़ रुपये की 10 टन लाल चंदन की लकड़ी बरामद की। यह लकड़ी साऊथ एशिया और चीन में तस्करी के लिए लाई गई थी। पुलिस ने तस्कर इरफान और अमित संपत पंवार को गिरफ्तार किया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। इरफान सब्जी, फल और दक्षिण भारत से आने वाली रोजमर्रा की चीजों में लकड़ी छिपाकर उत्तर भारत भेजता था।

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमन्त तिवारी ने बताया कि अगस्त 2025 में तिरुपति पुलिस स्टेशन में लाल चंदन की चोरी के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। आंध्र प्रदेश टास्क फोर्स की जांच में खुलासा हुआ कि लकड़ी दिल्ली लाई गई है। सूचना मिलने के बाद एसटीएफ की टीम ने मामले की गहन जांच शुरू की। एएसआई मुकेश, हेडकांस्टेबल मनोज और कपिल व आरएसएएसटीएफ के इंस्पेक्टर खादर बाशा की संयुक्त टीम ने छह अक्टूबर को इरफान और अमित संपत पंवार को गिरफ्तार किया।

ओखला मंडी तक आते थे ट्रक

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एसटीएफ के इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद संयुक्त पुलिस टीम ने तुगलकाबाद गांव स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर लाल चंदन की लकड़ी बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें यह लकड़ी अगस्त के पहले सप्ताह में मिली थी। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश से दिल्ली आने वाले सब्जी और फलों के ट्रक चालकों के साथ सांठगांठ की और कई बार लकड़ी दिल्ली पहुंचाई। ये ट्रक मुख्य रूप से ओखला मंडी तक आते थे। ओखला से लकड़ी किराए पर लिए गए तुगलकाबाद स्थित गोदाम में रखी जाती थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बरामद की गई यह लकड़ी साऊथ एशिया के थाईलैंड, वियतनाम और अन्य देशों के साथ-साथ चीन भी भेजी जानी थी। इन देशों में लाल चंदन अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत महंगी बिकती है। आरोपियों ने स्वीकार किया कि इसके लिए नेपाल और म्यांमार बार्डर के अलावा कुछ विदेशी नागरिकों की मदद ली जाती और हवाई जहाज व कंटेनरों के माध्यम से समुंद्र के रास्ते भेजा जाता। इस तस्करी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते छापा मारकर लकड़ी बरामद कर दी और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।

‘रक्त चंदन’ क्यों है अनमोल

लाल चंदन की लकड़ी अपने विशिष्ट रंग और गुणों के कारण अनमोल मानी जाती है। इसका हार्टवुड भाग यानी अंदर का हिस्सा सबसे मूल्यवान होता है। सामान्य सफेद चंदन की तरह यह खुशबू नहीं देता, यही इसे अन्य चंदन से अलग बनाता है।

यह थी तस्करों की योजना

  • लकड़ी थाईलैंड, वियतनाम आदि) और चीन भेजी जानी थी।
  • इन देशों में लाल चंदन औषधीय गुणों से बहुत महंगी बिकता है।
  • तस्करों ने नेपाल और म्यांमार की सीमाओं के साथ कुछ विदेशी नागरिकों की मदद ली थी।
  • लकड़ी को हवाई जहाज और समुद्री कंटेनरों के माध्यम से भेजने की योजना बनाई थी।

सुगंध नहीं होती

लाल चंदन की लकड़ी का रंग गहरा लाल होता है। इसका हार्टवुड भाग (यानी अंदर का हिस्सा) अधिक मूल्यवान माना जाता है। यह सामान्य सफेद चंदन की तरह खुशबू नहीं देता। यही इसे अन्य चंदन से अलग बनाता है।

विशेष अनुमति से निर्यात

लकड़ी संरक्षित मानी जाती है। निर्यात करने के लिए अनुमति और नियंत्रण की जरूरत होती है।

साढ़े सात लाख प्रति मीट्रिक टन तक कीमत

लाल चंदन की कीमत गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बी और सी ग्रेड का लाल चंदन सामान्यतः दो लाख से साढ़े तीन लाख प्रति मीट्रिक टन में बिकता है। ए ग्रेड लाल चंदन 7,50,000 प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। एक किलो लाल चंदन की कीमत नौ से साढ़े नौ हजार रुपये के आसपास होती है। बता दें कि ये आंकड़े बाजार के सामान्य रेट हैं, तस्करी या अवैध बाजार में कीमत अधिक हो सकती है।

फर्नीचर से लेकर दवा बनाने में इस्तेमाल

लाल चंदन का इस्तेमाल फर्नीचर, मूर्तियां, सजावटी लकड़ी के सामान और धार्मिक अलंकरण बनाने में होता है। इसके अलावा यह त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे खुजली, सूजन, मुंहासे और एलर्जी में राहत देता है। पाउडर को गुलाब जल या चंदन तेल के साथ लगाकर त्वचा की जलन कम की जाती है। दक्षिण भारत में इससे खिलौने भी बनाए जाते हैं।

दक्षिण भारत में पाया जाता है

लाल चंदन मुख्यत दक्षिण भारत के जंगलों में उगता है। तिरुपति और शेषाचलम इलाके इसके लिए प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में इसके अवैध कारोबार की खबरें अक्सर आती हैं। वर्तमान में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कृत्रिम रूप लाल चंदन के से उगाने की अनुमति दी है। यह लकड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।