दिल्ली के बंद घर में मिली 25 वर्षीय युवक की सड़ी हुई लाश, तेज बदबू से हुआ खुलासा
दक्षिण दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक बंद कमरे से 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव कई दिन पुराना होने के कारण कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी। बदबू महसूस होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला।
दक्षिण दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक बंद कमरे से 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव कई दिन पुराना होने के कारण कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी। बदबू महसूस होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। मृतक की पहचान आमिर खान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवक की मौत की वजह स्पष्ट नहीं है।
दिहाड़ी मजदूरी करता था युवक, तेज बदबू से खुलासा
यह मामला पुल प्रहलादपुर के लालकुआं स्थित चुंगी नंबर दो का है। पुलिस के मुताबिक, आमिर खान यहां एक मकान में किराये पर रहता था। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। गुरुवार को उसके कमरे से काफी तेज बदबू आने लगी। आसपास रहने वाले लोगों को शक हुआ तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। हालांकि, दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी।
दरवाजा तोड़कर निकाली गई युवक की लाश
सूचना मिलने पर पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से बंद होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़ा और कमरे में दाखिल हुए। अंदर आमिर खान का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी मौत कुछ दिन पहले हुई होगी। हालांकि, मौत का सही समय पोस्टमार्टम और अन्य जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
कमरे में नहीं मिले संघर्ष के निशान
पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया। टीम ने कमरे का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में कमरे के अंदर किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले। मृतक के शरीर पर भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस को पहली नजर में किसी हिंसक घटना के संकेत नहीं मिले हैं।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल मौत के कारणों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आमिर खान की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस मृतक के परिचितों और आसपास रहने वाले लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। मामले की जांच जारी है। युवक की मौत से उसके घर में शोक का माहौल है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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