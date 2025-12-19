दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित होगा सफर, 64 हजार वाहनों में लगेंगे पैनिक बटन और ट्रैकिंग सिस्टम

संक्षेप: दिल्ली में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 64 हजार से अधिक सार्वजनिक वाहनों में रीयल-टाइम ट्रैकिंग और पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी कश्मीरी गेट स्थित कमांड सेंटर से की जाएगी।

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजधानी में 64,000 से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (VLTS) और पैनिक बटन लगाने का काम चल रहा है। यह सिस्टम यात्रियों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग और इमरजेंसी में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

कितनी गाड़ियों में लगेगा यह सिस्टम? दिल्ली में कुल 2 से 3 लाख सार्वजनिक वाहन चलते हैं और सभी में यह सिस्टम लगाना अनिवार्य है। सभी DTC बसों में पहले से ही GPS डिवाइस और पैनिक बटन लग चुके हैं। ये सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं। अब अन्य सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सी और ऑटो में भी यह इंस्टॉलेशन तेजी से हो रहा है।

सिस्टम कैसे काम करेगा? कश्मीरी गेट बस टर्मिनल पर बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (CCC) से पूरे सिस्टम की निगरानी होगी। गाड़ियों की लोकेशन रीयल-टाइम में ट्रैक की जाएगी। अगर कोई यात्री पैनिक बटन दबाएगा तो अलर्ट तुरंत अधिकारियों तक पहुंचेगा और मदद फौरन भेजी जाएगी।

केंद्र और दिल्ली सरकार की साझेदारी यह योजना केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर चला रही हैं। केंद्र ने मार्च 2023 में CCC और बैकएंड सिस्टम के लिए 6.328 करोड़ रुपये जारी किए थे। हालांकि दिल्ली सरकार से अब तक इन फंड्स के उपयोग का प्रमाण-पत्र नहीं मिला है। पुराना ट्रैकिंग सिस्टम AIS-140 मानकों पर खरा नहीं उतरता था। इसलिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की मदद से नया और अपग्रेडेड सिस्टम तैयार किया गया है। यही अब दिल्ली के VLTS और इमरजेंसी अलर्ट का आधार बनेगा।