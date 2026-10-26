दिल्ली के CBD ग्राउंड पर प्रोटेस्ट की मंजूरी नहीं; DDA ने रद्द की बुकिंग, बताई वजह
डीडीए ने सीबीडी ग्राउंड की बुकिंग रद्द कर दी है। एक संगठन ने सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर इसे बुक करके बिना पुलिस अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी।
दिल्ली में कांग्रेस की एक नवंबर को रामलीला मैदान में एसआईआर के मुद्दे पर रैली प्रस्तावित है। हालांकि, इस रैली को लेकर व्यापारियों ने दिवाली में साजो-सामान की बिक्री को लेकर विरोध जताया है। अब कड़कड़डूमा, विश्वास नगर स्थित 12 एकड़ में फैले सीबीडी ग्राउंड में एसआईआर के संबंध में विरोध-प्रदर्शन व रैली को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सीबीडी ग्राउंड परिसर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधीनस्थ है।
बुक किया था सीबीडी ग्राउंड
आरोप है कि सीबीडी ग्राउंड पर रैली की बुकिंग करने के बाद उसे रद कर उसकी अनुमति न देने और आयोजकों से बुकिंग को लेकर निर्धारित शुल्क व रकम मांगी जा रही है। इस संबंध में डीडीए प्रशासन ने कहा है कि एक एलपीजी को बांटने वाले संगठन ने सामाजिक कार्यक्रम के लिए एक नवंबर के दिन सीबीडी ग्राउंड को बुक किया था।
डीडीए ने बताई वजह
डीडीए ने कहा कि आयोजकों का इरादा इस ग्राउंड का इस्तेमाल कानून लागू करने वाली एजेंसियों से जरूरी अनुमति लिए बिना, विरोध प्रदर्शन के लिए करना था। इस कारण बुकिंग को रद कर दिया गया है। बिना दिल्ली पुलिस की अनुमति प्राप्त किए सीबीडी ग्राउंड की विरोध प्रदर्शन को लेकर बुकिंग नहीं की जा सकती है।
रुपये मांगने के आरोप किए खारिज
अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उचित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बुकिंग प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। डीडीए प्रशासन ने बुकिंग रद होने के बाद सीबीडी ग्राउंड की बुकिंग के रुपये मांगने के आरोपों को निराधार, बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया।
रामलीला मैदान में बुकिंग के लिए लगते हैं इतने रुपये
- 50 हजार रुपये की सिक्योरिटी जुटाना
- 5 हजार रुपये ग्राउंड सुरक्षा
- 50 हजार रुपये रेंट प्रति दिन
- 4 हजार रुपये सफाई के लिए
- 2 हजार रुपये लाइसेंस के लिए
- 10,080 रुपये जीएसटी 18 फीसदी
- कुल 1,21,080
ऐसे करना होता है आवेदन
- रामलीला मैदान की बुकिंग के लिए दिल्ली पुलिस से मेनुअली आवेदन करना होता है। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने पर एमसीडी में बुकिंग होती है।
- सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने में जितना समय लगता है, उतने समय में रामलीला मैदान में किसी भी आयोजन की बुकिंग की जाती है।
25 से 3 अक्तूबर तक कांग्रेस ने बुक कराया रामलीला मैदान
उधर, आसफ अली रोड, सिविक सेंटर के पास स्थित रामलीला मैदान के लिए एमसीडी प्रशासन से बुकिंग की जाती है। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या रैली के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति प्राप्त करने के बाद एमसीडी प्रशासन विरोध प्रदर्शन व रैली के लिए रामलीला मैदान की बुकिंग करता है। एमसीडी प्रशासन के अनुसार कांग्रेस ने 25 से 3 अक्तूबर के दौरान रामलीला मैदान को बुक कराया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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