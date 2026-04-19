गुरुग्राम के MGF मॉल के बाहर किया हवाई फायर, दिल्ली का प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस एमजीएफ मॉल के बाहर हवाई फायर करने के मामले में दिल्ली के घिटोरनी के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मॉल में पार्टी करने आया था। पुलिस ने युवक के कब्जे से कार भी बरामद कर ली है।
गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित एमजीएफ मॉल के बाहर शनिवार रात को हवाई फायर करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर इस मॉल में पार्टी करने के लिए आया था। मॉल से बाहर निकलने के बाद उसने नशे की हालत में गोली चला दी। पुलिस ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थाना डीएलएफ फेज-दो में एमजी रोड स्थित एमजीएफ मॉल प्रबंधन ने शिकायत देकर कहा कि शनिवार सुबह मॉल में एक कार आई थी। कार चालक ने बाहर निकलने के दौरान मॉल के एग्जिट गेट पर कार को रोका। इसके बाद कार से हाथ बाहर निकालकर हवाई फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर हड़कंप मच गया। गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
सीसीटीवी फुटेज से मिली कार की जानकारी
पुलिस को मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से कार के नंबर की जानकारी मिली। इसके बाद अपराध शाखा सेक्टर-17 ने कार के मालिक की डिटेल हासिल कर दिल्ली के घिटोरनी इलाके में छापा मारकर फायरिंग करने के आरोपी नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के कब्जे से कार बरामद कर ली है।
दिल्ली के घिटोरनी का रहने वाला है आरोपी
39 वर्षीय नवीन कुमार घिटोरनी के बास मोहल्ला निवासी है। आरोपी दिल्ली और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त का काम करता है। नवीन ने पुलिस को बताया कि वह पार्टी करने के लिए इस मॉल के क्वीन क्लब में गया था। बाहर निकलने के दौरान उसने हवाई फायर कर दिया। गोली मॉल के गेट पर लगी। रविवार को आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा।