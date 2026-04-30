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अब माता-पिता कहीं से भी खरीदें किताबें और ड्रेस; दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी

Apr 30, 2026 07:47 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि अब अभिभावकों को किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी खरीदने के लिए किसी एक तय दुकान से बाध्य नहीं किया जा सकेगा। पैरेंट्स अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से यह सामग्री खरीद सकेंगे।

अब माता-पिता कहीं से भी खरीदें किताबें और ड्रेस; दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि अब अभिभावकों को किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी खरीदने के लिए किसी एक तय दुकान से बाध्य नहीं किया जा सकेगा। पैरेंट्स अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से यह सामग्री खरीद सकेंगे।

सरकार के निर्देश के मुताबिक, सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और यदि उनका खुद का स्टोर है तो वहां यह साफ लिखकर प्रदर्शित करना होगा कि अभिभावक कहीं से भी किताबें और ड्रेस खरीद सकते हैं। स्कूल चाहें तो सुविधा के लिए कुछ दुकानों के नाम सुझा सकते हैं, लेकिन किसी एक विक्रेता से खरीदना अनिवार्य नहीं होगा।

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मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी स्कूल में नियमों का उल्लंघन या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों का टेकओवर भी किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्देश बेहद गंभीर है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार की यह सख्ती अभिभावकों से मिल रही लगातार शिकायतों के बाद सामने आई है। कई मामलों में यह आरोप लगे थे कि स्कूल बच्चों की किताबें और ड्रेस केवल अपने तय दुकानों से खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह खुद भी किसी भी स्कूल में अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच सकती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि यदि कहीं भी गड़बड़ी हो तो इसकी जानकारी साझा करें, ताकि सरकार कार्रवाई कर सके।

हाल ही में रोहिणी सेक्टर-13 स्थित एक स्कूल में निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और अन्य नियमों में बड़ी अनियमितताएं सामने आई थीं, जिसके बाद संबंधित सुविधाओं को सील कर दिया गया। सरकार ने संकेत दिया है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

दिल्ली सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक दबाव से राहत देना है। आने वाले समय में सभी प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों की कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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