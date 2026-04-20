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दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग विवाद बना खूनी संघर्ष, युवक की गोली मारकर हत्या

Apr 20, 2026 10:07 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में सोमवार तड़के पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक 34 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग विवाद बना खूनी संघर्ष, युवक की गोली मारकर हत्या

पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में सोमवार तड़के पार्किंग को लेकर हुआ विवाद खूनी झड़प में बदल गया। पुलिस के मुताबिक, सोमवार तड़के करीब 2:22 बजे और 2:26 बजे PCR पर फायरिंग और झगड़े की दो कॉल मिली थीं।

जांच में सामने आया कि A-144, प्रीत विहार में पार्किंग को लेकर पंकज नैयर (34) और उनके भाई पारस (43) का गौरव शर्मा से विवाद हो गया। आरोप है कि झगड़े के दौरान गौरव शर्मा ने गोली चला दी, जो पंकज नैयर के सीने में जा लगी। घायल पंकज को तुरंत निर्माण विहार स्थित मलिक रैडिक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में प्रीत विहार थाने में हत्या, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

रिपोर्ट : राजन शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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