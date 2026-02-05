दिल्लीवालों का इंतजार खत्म, प्रगति मैदान के आखिरी अंडरपास को मिली हरी झंडी; प्लान भी बदला

संक्षेप: दिल्ली के आईटीओ और भैरों मार्ग पर ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए रेलवे ने प्रगति मैदान के अंडरपास नंबर 5 को हरी झंडी दे दी है। सुरक्षा कारणों से इसके डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है।

दिल्ली के आईटीओ और रिंग रोड के आसपास भयानक ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। सालों के इंतजार और इंजीनियरिंग की दिक्कतों के बाद, रेलवे मंत्रालय ने प्रगति मैदान के आखिरी और सबसे अहम अंडरपास (अंडरपास नंबर 5) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। लेकिन, खुश होने से पहले यह जान लीजिए कि अब इसका नक्शा और नियम दोनों बदल चुके हैं।

बड़ा बदलाव: अब बस और ट्रक की 'नो एंट्री' सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भैरों मार्ग वाले इस अंडरपास का डिजाइन पूरी तरह बदल दिया गया है। पहले इसे बड़ी गाड़ियों के लिए भी बनाया जा रहा था, लेकिन अब यह सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए ही खुलेगा। नए डिजाइन के मुताबिक अंडरपास की ऊंचाई 5.5 मीटर से घटाकर 3.9 मीटर कर दी गई है। इसकी चौड़ाई 11.5 मीटर से घटकर 6.25 मीटर रह जाएगी। अब यह तीन लेन की जगह सिर्फ दो लेन का होगा।

इसका सीधा मतलब है कि भारी वाहन या बसें इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगी, यह रास्ता एक्सक्लूसिव तौर पर कारों और दोपहिया वाहनों के लिए होगा।

क्यों रुका था काम और अब क्या होगा? यह प्रोजेक्ट 2023 के मध्य से ठप पड़ा था क्योंकि रेलवे पटरियों के नीचे कंक्रीट के बॉक्स धंसने लगे थे, जिससे ट्रेन रूट को खतरा हो गया था। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे के एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद तय हुआ कि रेलवे ट्रैक को छेड़े बिना अंडरपास का आकार छोटा करना ही एकमात्र रास्ता है। पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि काम शुरू करने के लिए रेलवे लाइन को करीब 40 दिनों के लिए ब्लॉक करना होगा।