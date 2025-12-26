Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pragati maidan tunnel leakage repair pwd tender waterlogging solution
प्रगति मैदान टनल का होगा कायाकल्प, 4 करोड़ की लागत से होगा 'वाटरप्रूफ' इलाज

प्रगति मैदान टनल का होगा कायाकल्प, 4 करोड़ की लागत से होगा 'वाटरप्रूफ' इलाज

संक्षेप:

दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रगति मैदान टनल में बार-बार होने वाले जलभराव और लीकेज को रोकने के लिए ₹4 करोड़ का टेंडर जारी किया है, जिसके तहत अत्याधुनिक वॉटरप्रूफिंग और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा।

Dec 26, 2025 08:56 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली की सबसे आधुनिक कही जाने वाली 'प्रगति मैदान टनल' अब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी 'जलभराव और लीकेज' से छुटकारा पाने जा रही है। बार-बार होने वाले रिसाव और मानसून के दौरान टनल में भरने वाले पानी की समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इसके कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को विभाग ने इसके लिए ₹4 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या-क्या होगा रिपेयर?

टनल की छत, साइड दीवारों और जॉइंट्स में लीकेज पॉइंट्स की पहचान कर उन्हें ठीक किया जाएगा। इसके लिए प्रेशर ग्राउटिंग, केमिकल इंजेक्शन, क्रैक सीलिंग और वॉटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होगा। क्षतिग्रस्त कंक्रीट की सतहों को बहाल किया जाएगा और प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई जाएगी, ताकि मानसून में दोबारा पानी न रिसे।

ड्रेनेज सिस्टम को भी बनाया जाएगा मजबूत

टनल के अंदरूनी ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मरम्मत होगी। ड्रेन्स, सम्प और पाइपलाइनों को रिफर्बिश किया जाएगा। डीवॉटरिंग सिस्टम के खराब हिस्सों को ठीक कर पानी की निकासी आसान बनाई जाएगी। PWD अधिकारी ने बताया कि एक्सपर्ट एजेंसी चुनी जाएगी, जो स्पेशल ग्राउटिंग करेगी और लीकेज दोबारा न आने की गारंटी देगी।

प्रगति मैदान टनल

ट्रैफिक पर न्यूनतम असर का ध्यान

यह टनल दिल्ली के सेंट्रल इलाके की महत्वपूर्ण रूट है, जो रोजाना हजारों वाहनों और भारत मंडपम के इवेंट्स को जोड़ती है। इसलिए काम फेजवाइज होगा, ताकि ट्रैफिक कम से कम प्रभावित हो। सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के विशेष इंतजाम रहेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मानने होंगे और काम की लगातार निगरानी होगी।

2023 में खुलने के बाद से ही यह टनल बारिश में लीकेज की शिकार रही है, जिससे कई बार बंद करनी पड़ी। अब इस बड़े रिपेयर से उम्मीद है कि अगले मानसून में यह पूरी तरह सुरक्षित और सूखी रहेगी।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद से 20 मिनट में पहुंचेगे नोएडा, आज से शुरू होगा मंझावली पुल का काम
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद से एयरपोर्ट जाना होगा आसान, एरोसिटी-तुगलकाबाद मेट्रो विस्तार को मंजूरी
Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।