प्रगति मैदान टनल का होगा कायाकल्प, 4 करोड़ की लागत से होगा 'वाटरप्रूफ' इलाज
दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रगति मैदान टनल में बार-बार होने वाले जलभराव और लीकेज को रोकने के लिए ₹4 करोड़ का टेंडर जारी किया है, जिसके तहत अत्याधुनिक वॉटरप्रूफिंग और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा।
दिल्ली की सबसे आधुनिक कही जाने वाली 'प्रगति मैदान टनल' अब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी 'जलभराव और लीकेज' से छुटकारा पाने जा रही है। बार-बार होने वाले रिसाव और मानसून के दौरान टनल में भरने वाले पानी की समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इसके कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को विभाग ने इसके लिए ₹4 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया।
क्या-क्या होगा रिपेयर?
टनल की छत, साइड दीवारों और जॉइंट्स में लीकेज पॉइंट्स की पहचान कर उन्हें ठीक किया जाएगा। इसके लिए प्रेशर ग्राउटिंग, केमिकल इंजेक्शन, क्रैक सीलिंग और वॉटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होगा। क्षतिग्रस्त कंक्रीट की सतहों को बहाल किया जाएगा और प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई जाएगी, ताकि मानसून में दोबारा पानी न रिसे।
ड्रेनेज सिस्टम को भी बनाया जाएगा मजबूत
टनल के अंदरूनी ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मरम्मत होगी। ड्रेन्स, सम्प और पाइपलाइनों को रिफर्बिश किया जाएगा। डीवॉटरिंग सिस्टम के खराब हिस्सों को ठीक कर पानी की निकासी आसान बनाई जाएगी। PWD अधिकारी ने बताया कि एक्सपर्ट एजेंसी चुनी जाएगी, जो स्पेशल ग्राउटिंग करेगी और लीकेज दोबारा न आने की गारंटी देगी।
ट्रैफिक पर न्यूनतम असर का ध्यान
यह टनल दिल्ली के सेंट्रल इलाके की महत्वपूर्ण रूट है, जो रोजाना हजारों वाहनों और भारत मंडपम के इवेंट्स को जोड़ती है। इसलिए काम फेजवाइज होगा, ताकि ट्रैफिक कम से कम प्रभावित हो। सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के विशेष इंतजाम रहेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मानने होंगे और काम की लगातार निगरानी होगी।
2023 में खुलने के बाद से ही यह टनल बारिश में लीकेज की शिकार रही है, जिससे कई बार बंद करनी पड़ी। अब इस बड़े रिपेयर से उम्मीद है कि अगले मानसून में यह पूरी तरह सुरक्षित और सूखी रहेगी।