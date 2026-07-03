भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में एक और मुसीबत, दर्जनों इलाकों में गुल रहेगी बिजली; देखें पूरी लिस्ट

Delhi Power Cut Today : राजधानी दिल्ली पड़ रही भीष गर्मी के बीच आज दर्जनों इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी ने एक एडवाइजरी जारी कर यह भी बताया है कि किन इलाकों में किस वक्त बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

भीषण गर्मी और उमस से बेहाल दिल्लीवालों को आज कई घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) आज अपने डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में मेंटेनेंस और नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम करने जा रही है, जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में आज तय बिजली कटौती होगी। इसे देखते हुए बिजली कंपनी ने एक एडवाइजरी जारी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने मोबाइल फोन जैसे जरूरी डिवाइस चार्ज रखने और बिजली कटौती के समय के अनुसार कामकाज की योजना बनाने की सलाह दी है।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएसईएस राजधानी आज अलग-अलग इलाकों में ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड, एलटी सर्किट के रखरखाव, नेटवर्क अपग्रेडेशन जैसे कामों के कारण बिजली की सप्लाई कुछ समय के लिए बंद रखेगी। बीआरपीएल की तरफ से कहा गया है कि बिजली कटौती का यह कदम मेंटेनेंस काम और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को देखते हुए लिया गया है, जिसका उद्देश्य बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और विश्वसनीय एवं बेहतर बनाना है। प्रभावित इलाकों के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले से ही चार्ज कर लें। मेंटेनेंस का काम पूरा होने के बाद ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजली सप्लाई बहाल होने की उम्मीद है।

किन इलाकों में किस समय होगी बिजली कटौती 1. जनकपुरी डिवीजन में एलजी सर्किट के मेंटेनेंस और अपग्रेड करने के चलते सुभाष नगर के ब्लॉक 4 में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं दिल्ली मिल्क स्कीम कॉलोनी, हरि नगर और हरि नगर के CA ब्लॉक के अलावा एमसीडी मार्केट अशोक नगर में भी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी।

2. इसी प्रकार हौज खास डिवीजन में भी एलटी सर्किट की मेंटेनेंस के लिए सुबह 11:07 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक हौज खास स्थित आईआईटी दिल्ली में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इसके अलावा एलटी एसीबी की कम ऊंचाई वाले काम के कारण कटवारिया सराय के पॉकेट B में सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक बिजली कटौती रहेगी।

3. वहीं नांगलोई डिवीजन में ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क अपग्रेडेशन के काम के कारण अमनपुरी और कमरुद्दीन नगर के B ब्लॉक में सुबह 11:07 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक और अध्यापक नगर और वंदना विहार के H ब्लॉक में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

4. सरिता विहार डिवीजन में आरएमयू ऑपरेटिंग सिस्टम में आई खराबी के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सौरभ विहार के F ब्लॉक में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

5. पंजाबी बाग डिवीजन में एलटी सर्किट नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शकूरबस्ती स्थित सूर्य एंक्लेव के C ब्लॉक में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

6. पालम डिवीजन में ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क अपग्रेडेशन के काम की वजह से पालम के J ब्लॉक में सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

7. मोहन गार्डन डिवीजन ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क को अपग्रेड करने के चलते मोहन गार्डन के S ब्लॉक और रजापुर खुर्द में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती रहेगी।

8. द्वारका डिवीजन में एलटी सर्किट नेटवर्क अपग्रेडेशन के कारण उत्तम विहार, बिंदापुर के ब्लॉक A3 में सुबह 10:07 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।