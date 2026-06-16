दिल्ली के किन इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ रही आबादी, 3 जिलों में ही 78 लाख लोग
राजधानी दिल्ली के सभी 13 जिलों में अब करीब 76 लाख मकान हैं और इनमें 2.3 करोड़ से अधिक लोग रहे हैं। 14 जून को खत्म हुए जनगणना 2027 के पहले चरण के आंकड़ों से यह पता चला है। जनसंख्या के मामले में नई दिल्ली जिला सबसे पीछे है।
राजधानी दिल्ली में 14 जून को खत्म हुए जनगणना 2027 के पहले चरण में करीब 76 लाख मकानों और करीब 55 लाख परिवारों का सर्वे किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे में दिल्ली में 2.3 करोड़ से अधिक लोगों के रहने की जानकारी सामने आई है। जनसंख्या के मामले में टॉप 3 जिलों को देखें तो इनमें उत्तर-पूर्वी जिला सबसे ऊपर है, जबकि दक्षिण-पश्चिम दूसरे नंबर पर और पश्चिम जिला तीसरे नंबर आता है। इन तीनों जिलों की कुल आबादी 78 लाख से ज्यादा दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम जनसंख्या के मामले में नई दिल्ली जिला सबसे आगे है।
13 जिलों में 76 लाख घरों का सर्वे
अधिकारियों ने बताया कि 'हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस' (एचएलओ) के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 13 जिलों में 75,98,982 मकानों और 54,98,560 परिवारों का सर्वे किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्य 45,863 'हाउस लिस्टिंग ब्लॉक' (एचएलबी) के माध्यम से किया गया और एक एचएलबी में लगभग 180 मकान होते हैं।
फरवरी 2027 में होगी दूसरे चरण की जनगणना
अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में पता चला है कि दिल्ली में 2,30,78,796 लोग सामान्य रूप से रह रहे हैं। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जनसंख्या आंकड़ा अस्थायी है और जनगणना के पहले चरण पर आधारित है। अधिकारियों ने कहा कि अंतिम जनसंख्या आंकड़ा फरवरी 2027 में होने वाले दूसरे चरण जनसंख्या गणना के बाद ही सामने आएगा।
जिलावार जनसंख्या के आंकड़े
1. उत्तर-पूर्वी जिला : 28,68,949
2. दक्षिण-पश्चिम जिला : 25,00,195
3. पश्चिम जिला : 24,42,346
4. दक्षिण-पूर्व जिला : 22,70,778
5. पूर्वी जिला : 21,66,251
6. उत्तर-पश्चिम जिला : 20,63,964
7. दक्षिण जिले की जनसंख्या 20,55,909
8. बाहरी उत्तर जिला : 19,15,700
9. उत्तरी जिला जिला : 17,02,900
10. मध्य उत्तर जिला : 11,31,599
11. मध्य जिला : 9,60,798
12. पुरानी दिल्ली जिला : 7,54,478
13. नई दिल्ली जिला : 2,44,929
दिल्ली में 1.34 लाख लोगों ने लिया था स्व-गणना में हिस्सा
बता दें कि, जनगणना-2027 के हाउस लिस्टिंग चरण के तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 250 वार्डों में स्व-गणना के तहत लगभग 1.34 लाख लोगों ने ऑनलाइन जनगणना विवरण जमा किए थे। दक्षिण पश्चिम जिले में स्व-गणना के सबसे अधिक 26,475 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद उत्तर पश्चिम में 26,155 और उत्तर पूर्व में स्व-गणना के 24,027 मामले दर्ज किए गए। पुरानी दिल्ली जिले में सबसे कम 811 स्व-गणना के मामले दर्ज किए गए, जबकि बाहरी उत्तर में 1,155 और मध्य उत्तर में 3,505 मामले स्वगणना के दर्ज किए गए। पूर्ण स्व-गणना के लिहाज से दक्षिण पश्चिम एक बार फिर सूची में सबसे ऊपर रहा, जहां 23,163 लोगों ने स्वगणना को पूर्ण किया। इसके बाद उत्तर पश्चिम 22,661 और उत्तर पूर्व 20,762 लोगों की ओर से पूर्ण स्वगणना के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पुरानी दिल्ली में सबसे कम 659 पूर्ण स्व-गणना दर्ज की गई, इसके बाद बाहरी उत्तर में 1,053 और मध्य उत्तर में 3,193 स्वगणन के पूर्ण मामले दर्ज किए गए।