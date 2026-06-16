दिल्ली के किन इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ रही आबादी, 3 जिलों में ही 78 लाख लोग

राजधानी दिल्ली के सभी 13 जिलों में अब करीब 76 लाख मकान हैं और इनमें 2.3 करोड़ से अधिक लोग रहे हैं। 14 जून को खत्म हुए जनगणना 2027 के पहले चरण के आंकड़ों से यह पता चला है। जनसंख्या के मामले में नई दिल्ली जिला सबसे पीछे है।

राजधानी दिल्ली में 14 जून को खत्म हुए जनगणना 2027 के पहले चरण में करीब 76 लाख मकानों और करीब 55 लाख परिवारों का सर्वे किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे में दिल्ली में 2.3 करोड़ से अधिक लोगों के रहने की जानकारी सामने आई है। जनसंख्या के मामले में टॉप 3 जिलों को देखें तो इनमें उत्तर-पूर्वी जिला सबसे ऊपर है, जबकि दक्षिण-पश्चिम दूसरे नंबर पर और पश्चिम जिला तीसरे नंबर आता है। इन तीनों जिलों की कुल आबादी 78 लाख से ज्यादा दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम जनसंख्या के मामले में नई दिल्ली जिला सबसे आगे है।

13 जिलों में 76 लाख घरों का सर्वे अधिकारियों ने बताया कि 'हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस' (एचएलओ) के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 13 जिलों में 75,98,982 मकानों और 54,98,560 परिवारों का सर्वे किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्य 45,863 'हाउस लिस्टिंग ब्लॉक' (एचएलबी) के माध्यम से किया गया और एक एचएलबी में लगभग 180 मकान होते हैं।

फरवरी 2027 में होगी दूसरे चरण की जनगणना अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में पता चला है कि दिल्ली में 2,30,78,796 लोग सामान्य रूप से रह रहे हैं। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जनसंख्या आंकड़ा अस्थायी है और जनगणना के पहले चरण पर आधारित है। अधिकारियों ने कहा कि अंतिम जनसंख्या आंकड़ा फरवरी 2027 में होने वाले दूसरे चरण जनसंख्या गणना के बाद ही सामने आएगा।

जिलावार जनसंख्या के आंकड़े 1. उत्तर-पूर्वी जिला : 28,68,949

2. दक्षिण-पश्चिम जिला : 25,00,195

3. पश्चिम जिला : 24,42,346

4. दक्षिण-पूर्व जिला : 22,70,778

5. पूर्वी जिला : 21,66,251

6. उत्तर-पश्चिम जिला : 20,63,964

7. दक्षिण जिले की जनसंख्या 20,55,909

8. बाहरी उत्तर जिला : 19,15,700

9. उत्तरी जिला जिला : 17,02,900

10. मध्य उत्तर जिला : 11,31,599

11. मध्य जिला : 9,60,798

12. पुरानी दिल्ली जिला : 7,54,478

13. नई दिल्ली जिला : 2,44,929