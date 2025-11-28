AQI@400: दो दिन की हल्की राहत फिर दिल्ली की हवा में घुला जहर, जानिए कहां कितना एक्यूआई

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में दो दिन की राहत के बाद फिर एक बार एक्यूआई 400 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है।

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। गुरुवार को दिल्ली के 13 इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। हवा की रफ्तार कम होने और सुबह के समय छाने वाले हल्के कोहरे के चलते प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। आज भी सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। कई स्टेशनों पर एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है।

दिल्ली के लोगों को अक्तूबर महीने के दूसरे पखवाड़े से ही प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। अच्छे मानसून के चलते जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो दिल्ली की हवा सामान्य से खासी साफ-सुथरी रही थी। लेकिन, मानसून वापसी के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा और 14 अक्तूबर के बाद से ही हवा खराब, अति खराब या गंभीर श्रेणी में बनी हुई है।

कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 384 बेहद खराब मुंडका 436 गंभीर बवाना 413 गंभीर जहांगीरपुरी 420 गंभीर वजीरपुर 413 गंभीर रोहिणी 430 गंभीर डीटीयू 394 बेहद खराब आनंद विहार 405 गंभीर पंजाबी बाग 417 गंभीर नरेला 402 गंभीर नोएडा 404 गंभीर ग्रेटर नोएडा 377 बेहद खराब गाजियाबाद 350 बेहद खराब गुरुग्राम 321 बेहद खराब फरीदाबाद 188 खराब

एक दिन पहले बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़ने और दिन भर तेज धूप के चलते प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हुआ था। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्का सुधार हुआ था। बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 के अंक पर रहा था। गुरुवार को सूचकांक में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और गुरुवार का दिल्ली का औसत सूचकांक 377 के अंक तक पहुंच गया। यानी 50 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अभी प्रदूषित रहेगी राजधानी की हवा राजधानी दिल्ली के लोगों को अभी प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। दरअसल, अगले तीन-चार दिनों के दौरान कोई बड़ी मौसमी परिघटना के होने के आसार नहीं है। दिल्ली में अभी प्रदूषण का जो स्तर मौजूद है वह हवा के बहुत तेज बहने या फिर बारिश से ही पूरी तरह साफ हो सकता है। लेकिन, अभी हवा की गति आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रहने के आसार हैं। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा होगा। लोगों को प्रदूषित हवा ही मिलेगी।