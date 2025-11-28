Hindustan Hindi News
delhi pollution updte today aqi level increases severe category air quality
AQI@400: दो दिन की हल्की राहत फिर दिल्ली की हवा में घुला जहर, जानिए कहां कितना एक्यूआई

संक्षेप:

Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में दो दिन की राहत के बाद फिर एक बार एक्यूआई 400 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है।

Fri, 28 Nov 2025 08:47 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। गुरुवार को दिल्ली के 13 इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। हवा की रफ्तार कम होने और सुबह के समय छाने वाले हल्के कोहरे के चलते प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। आज भी सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। कई स्टेशनों पर एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है।

दिल्ली के लोगों को अक्तूबर महीने के दूसरे पखवाड़े से ही प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। अच्छे मानसून के चलते जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो दिल्ली की हवा सामान्य से खासी साफ-सुथरी रही थी। लेकिन, मानसून वापसी के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा और 14 अक्तूबर के बाद से ही हवा खराब, अति खराब या गंभीर श्रेणी में बनी हुई है।

कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)384बेहद खराब
मुंडका436गंभीर
बवाना413गंभीर
जहांगीरपुरी420गंभीर
वजीरपुर413गंभीर
रोहिणी430गंभीर
डीटीयू394बेहद खराब
आनंद विहार405गंभीर
पंजाबी बाग417गंभीर
नरेला402गंभीर
नोएडा404गंभीर
ग्रेटर नोएडा377बेहद खराब
गाजियाबाद350बेहद खराब
गुरुग्राम321बेहद खराब
फरीदाबाद188खराब

एक दिन पहले बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़ने और दिन भर तेज धूप के चलते प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हुआ था। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्का सुधार हुआ था। बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 के अंक पर रहा था। गुरुवार को सूचकांक में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और गुरुवार का दिल्ली का औसत सूचकांक 377 के अंक तक पहुंच गया। यानी 50 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अभी प्रदूषित रहेगी राजधानी की हवा

राजधानी दिल्ली के लोगों को अभी प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। दरअसल, अगले तीन-चार दिनों के दौरान कोई बड़ी मौसमी परिघटना के होने के आसार नहीं है। दिल्ली में अभी प्रदूषण का जो स्तर मौजूद है वह हवा के बहुत तेज बहने या फिर बारिश से ही पूरी तरह साफ हो सकता है। लेकिन, अभी हवा की गति आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रहने के आसार हैं। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा होगा। लोगों को प्रदूषित हवा ही मिलेगी।

एक फीसदी से कम हुई पराली की हिस्सेदारी

प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी मामूली है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली की हवा में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 0.72 फीसदी तक रही। मानकों के मुताबिक हवा में प्रदूषक कण का स्तर 100 से कम और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। लेकिन, गुरुवार को दिन में एक बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 350 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 199 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिलेेगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
