दिल्ली-NCR की आबोहवा खराब, लोगों की सांसों पर संकट! जानिए आज कहां कितना AQI

दिल्ली-NCR की आबोहवा खराब, लोगों की सांसों पर संकट! जानिए आज कहां कितना AQI

संक्षेप:

Delhi AQI Meter: दिल्ली में हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण स्तर में 73 अंकों का सुधार हुआ है और औसत एक्यूआई 327 दर्ज किया गया। कोहरे के बीच धूप निकलने से अगले दो दिनों में हवा की गुणवत्ता और सुधरने की उम्मीद है।

Dec 17, 2025 09:12 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का संकट बरकरार है। हालांकि कल से प्रदूषण में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन हवा का स्तर अभी भी बेहद खराब बना हुआ है। कुछ जगहों पर एक्यूआई अभी भी 350 से ज्यादा पर दर्ज किया जा रहा है। सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में कोहरे के साथ धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं कल भी राजधानी का औसत एक्यूआई गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। आज कहां कितना एक्यूआई है? आइए बताते हैं..

कहां कितना AQI (सुबह 9 तक)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)327बेहद खराब
मुंडका368बेहद खराब
बवाना374बेहद खराब
जहांगीरपुरी360बेहद खराब
वजीरपुर360बेहद खराब
रोहिणी363बेहद खराब
डीटीयू357बेहद खराब
आनंद विहार342बेहद खराब
पंजाबी बाग334बेहद खराब
नरेला342बेहद खराब
नोएडा314बेहद खराब
ग्रेटर नोएडा289खराब
गाजियाबाद293खराब
गुरुग्राम294खराब
फरीदाबाद189खराब

हवा की गति बढ़ने और सुबह स्मॉग में कमी होने के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई। मंगलवार को दिल्ली के लगभग सभी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 427 दर्ज किया गया था। मंगलवार को इसमें कमी आई और यह 354 अंक पर पहुंच गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को बीते 24 घंटे के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक में 73 अंकों का सुधार दर्ज किया गया। राजधानी में मंगलवार को कई स्थानों पर 10 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक उत्तर पश्चिमी हवा चलने के कारण प्रदूषण में गिरावट आई।

मानकों से दो गुना ज्यादा

सीपीसीबी के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में मंगलवार दिन में तीन बजे पीएम 10 का औसत स्तर 276 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 167 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर अभी मानकों से लगभग दो गुना से अधिक दर्ज किया गया।

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा के रफ्तार में थोड़ी तेजी आएगी। खासतौर पर दिन के समय हवा की रफ्तार दस किलोमीटर प्रति घंटे से तेज होगी और दिन में धूप निकलेगी। इससे प्रदूषक कणों का विसर्जन भी तेज होगा। इससे प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार होने के आसार हैं।

