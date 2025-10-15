दिल्ली में बढ़ा पलूशन, 5 केंद्रों पर AQI 300 पार; कृत्रिम बारिश पर कहां तक पहुंची तैयारी?

संक्षेप: दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बीच दिल्ली पलूशन की चपेट में आ गई है। दिल्ली में 5 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर यानी 'बेहद खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है।

दिल्ली एकबार फिर पलूशन की चपेट में आ गई है। दिल्ली में 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 38 के आंकड़े सामने आए। इनमें से 5 केंद्रों पर एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर यानी 'बेहद खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई हैं।

आनंद विहार में सबसे ज्यादा पलूशन आनंद विहार में सबसे ज्यादा एक्यूआई 345 अंक दर्ज किया गया है। इसके बाद डीयू नॉर्थ कैंपस में 307, सीआरआरआई मथुरा रोड में 307, द्वारका सेक्टर 8 में 314 और वजीरपुर में 325 अंक रिकॉर्ड किया गया।

परिवहन उत्सर्जन बड़ी वजह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के 20 केंद्रों पर AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया जबकि 13 केंद्रों पर यह मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में पलूशन बढ़ने के पीछे परिवहन उत्सर्जन का बड़ा योगदान रहा।

कृत्रिम बारिश पर कितनी तैयारी? इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मौसम विभाग की अनुमति मिलते ही राष्ट्रीय राजधानी के चयनित क्षेत्र में संभवतः दिवाली के एक दिन बाद कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग के लिए सब कुछ तैयार है। मौसम विभाग अगले 2-3 दिनों में जब हरी झंडी देगा तो ब्लास्टिंग/स्प्रे के बाद क्लाउड सीडिंग का एक सैंपल लिया जाएगा।

मौसम विभाग की अनुमति का इंतजार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम जल्द बादलों के छाने का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली के अगले दिन या उसके अगले दिन जब भी मौसम विभाग हमें अनुमति देगा हम तीन घंटे के भीतर उड़ान की अनुमति प्राप्त कर लेंगे। हम कृत्रिम बारिश का काम पूरा कर देंगे। इसके लिए हमें सारे जरूरी उपकरण मिल चुके हैं।