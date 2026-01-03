दिल्ली को जहरीली हवा से मिली थोड़ी राहत, लेकिन ठंड-कोहरे ने बढ़ाई परेशानी; कहां क्या हाल?

संक्षेप: Delhi Pollution: दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधरकर 'खराब' श्रेणी में आने के बाद GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं, वहीं कड़ाके की ठंड के बीच इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं।

राजधानी दिल्ली में नए साल की शुरुआत ठंडी और तेज हवाओं के साथ हुई। शनिवार सुबह तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, साथ ही हल्की धुंध भी छाई रही। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दिल्ली की हवा अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। लंबे समय तक 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने के बाद हवा की गुणवत्ता अब 'खराब' कैटेगरी में आ गई है।

कहां कितना AQI (सुबह 10 बजे) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI अब 222 पर पहुंच गया है। जो पिछले दिनों की तुलना में काफी राहत देने वाला है। कुछ इलाकों में अभी भी चुनौती बाकी है।

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 244 खराब मुंडका 301 बहुत खराब विवेक विहार 273 खराब जहांगीरपुरी 319 बहुत खराब वजीरपुर 281 खराब चांदनी चौक 294 खराब द्वारका 213 खराब आनंद विहार 294 खराब पंजाबी बाग 257 खराब आरकेपुरम 269 खराब नोएडा 217 खराब ग्रेटर नोएडा 215 खराब गाजियाबाद 240 खराब गुरुग्राम 218 खराब फरीदाबाद 222 खराब

गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर इंडिया गेट के आसपास गणतंत्र दिवस की रिहर्सल पूरी धूमधाम से जारी है। सुरक्षा बलों और परेड में हिस्सा लेने वाले जवानों ने ठंड और हल्की स्मॉग की परत के बावजूद तैयारी नहीं रोकी। सुबह की धुंध के कारण विजिबिलिटी कम जरूर हुई, लेकिन उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा।

बदला मौसम का मिजाज मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि सुबह की धुंध के बाद मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। आज अधिकतम तापमान 15-17 डिग्री और न्यूनतम 8-9 डिग्री के आसपास रह सकता है। ठंडी हवाएं और अनुकूल मौसम ने ही प्रदूषण को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है।