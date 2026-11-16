अब पलूशन पर संग्राम; नेहा बोरा के ईमेल का पर्यावरण मंत्रालय ने दिया जवाब, क्या कहा?
अब दिल्ली में पलूशन पर सियासी संग्राम देखा जा रहा है। नेहा बोरा ने पर्यावरण मंत्री के कार्यालय जाने की घोषणा की है। इस बीच पर्यावरण मंत्रालय ने नेहा बोरा के ईमेल का जवाब दिया है।
अब दिल्ली में पलूशन पर सियासी जंग तेज होती नजर आ रही है। आइसा (AISA) अध्यक्ष नेहा बोरा ने भूपेंद्र यादव के दफ्तर पर कूच करने का ऐलान किया है। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नेहा बोरा के ईमेल का जवाब देते हुए बताया है कि मंत्री भूपेंद्र यादव पलूशन की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और उपायों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा वक्त में मंत्री तुर्की में आयोजित एक जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।
पलूशन पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रविवार देर शाम को आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा के ईमेल का जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र यादव दिल्ली-NCR में पलूशन से निपटने को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। वह विभिन्न राज्यों में पलूशन की रोकथाम के उपायों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि मंत्री अभी तुर्की में हैं और जलवायु शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
राज्यों को दिए थे निर्देश
पर्यावरण मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि 11 नवंबर को दिल्ली और NCR राज्यों के साथ हुई बैठक में राज्यों को निर्देश दिया था कि वे उपायों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करें। इसमें दिल्ली-NCR राज्यों के हर शहर में सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने जैसा कदम उठाना भी शामिल है ताकि उपायों की बारीकी से निगरानी की जा सके। मंत्रालय का यह भी कहना है कि वह CAQM के साथ राज्यों और स्थानीय निकायों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है।
जवाब नहीं मिलने का लगाया था आरोप
बता दें कि नेहा बोरा ने लोगों से सोमवार को दोपहर के वक्त जोर बाग स्थित मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय पहुंचने की अपील की थी। नेहा बोरा का दावा था कि उन्होंने पलूशन और स्वास्थ्य पर इसके असर के बारे में चर्चा करने के लिए मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने का समय मांगा था लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला है। अब मंत्रालय के जवाब के बाद यह पूछे जाने पर कि क्या वह मंत्री के दफ्तर पर कूच करने पर कायम रहेंगी। आइसा ने कहा कि कार्यक्रम नहीं बदलेगा।
मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ की थी बैठक की मांग
गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) ने भी सोमवार को ऐलान किया कि वह भी मंत्री के कार्यालय तक जाने वाले लोगों में शामिल होगा। बता दें कि नेहा बोरा ने रविवार को एक वीडियो संदेश में सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा था कि बढ़ते पलूशन और स्वस्थ्य संकट को लेकर उन्होंने 12 नवंबर को मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की मांग की थी लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला था।
पर्यावरण मंत्री के दफ्तर कूच की अपील
नेहा बोरा ने आगे कहा था कि एक तरफ भूपेंद्र यादव जैसे मंत्री हैं जो चुप हैं, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता या मोहन भागवत जैसे लोग तरह-तरह के अवैज्ञानिक बहाने दे रहे हैं। इसके साथ ही नेहा बोरा ने लोगों से अपील की थी कि वे 'सांस लेने के अधिकार' और 'जीवन के अधिकार' के लिए पर्यावरण मंत्री के दफ्तर के बाहर पहुंचें। मंत्रालय का यह भी कहना है कि खुद मंत्री भूपेंद्र यादव राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के कदमों की निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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