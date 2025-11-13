दिल्ली बनी गैस चेंबर, सांस लेना भी मुश्किल! पारा भी लुढ़का; जानिए आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi Weather AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में आज भी धुंध की चादर छाई हुई है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 को पार कर गया है। आज लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली की हवा गंभीर बनी हुई है।

दिल्ली तमाम पाबंदियों के बाद भी गैस चैंबर बनी हुई है। लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार रहा। वहीं, पारा गिरने के साथ दिल्ली में ठंड का भी एहसास होने लगा है। आज भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 405 दर्ज किया गया। वहीं ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई गंभीर स्तर को पार कर चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे)? इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 405 गंभीर पंजाबी बाग 428 गंभीर वजीरपुर 452 गंभीर आनंद विहार 445 गंभीर आईटीओ 431 गंभीर बवाना 438 गंभीर IGI एयरपोर्ट 460 गंभीर नोएडा 391 गंभीर ग्रेटर नोएडा 376 गंभीर गाजियाबाद 369 बहुत खराब गुरुग्राम 332 बहुत खराब

दिल्ली-एनसीआर में बीते सात दिन प्रदूषण के लिहाज से बेहद बुरे साबित हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 428 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे के भीतर दिल्ली की हवा में दस अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यह गंभीर श्रेणी में ही मौजूद है।

गंभीर श्रेणी में तीन इलाकों की हवा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार दोपहर तीन बजे दिल्ली के तीन इलाकों का सूचकांक 450 से रहा। इनमें वजीरपुर, बवाना और चांदनी चौक जैसे इलाके शामिल हैं।

हल्का कोहरा रहेगा दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। बुधवार का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम पारा 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है,गुरुवार को अधिकतम पारा 25 से 27 डिग्री के बीच रह सकता है। सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा।

सात दिन राहत के आसार नहीं राजधानी दिल्ली की हवा इन दिनों जहरीली हो चुकी है। दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना इस वक्त चार गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, अगले एक सप्ताह तक दिल्ली की हवा में कोई बड़ा सुधार होने की संभावना नहीं है।