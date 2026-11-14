दिल्ली में और जहरीली होगी हवा, सात इलाकों में स्थिति 'गंभीर'
दिल्ली में मौजूद 59 एयर क्वालिटी निगरानी केंद्रों में से सात केंद्रों पर शनिवार सुबह एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में एक्यूआई और बिगड़ने की आशंका है।
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शनिवार को भी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। इस बीच दिल्ली अगले कुछ दिनों में स्थिति और भी बिगड़ने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 348 दर्ज किया गया जबकि शुक्रवार शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 373 था।
सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 तक का एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 तक 'संतोषजनक', 101 से 200 तक 'मध्यम', 201 से 300 तक 'खराब', 301 से 400 तक 'बहुत खराब' और 401 से 500 तक 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
सात केंद्रों पर एक्यूआई गंभीर
दिल्ली में मौजूद 59 एयर क्वालिटी निगरानी केंद्रों में से सात केंद्रों पर शनिवार सुबह एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में एक्यूआई और बिगड़ने की आशंका है। कई मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक और शुक्रवार के मुकाबले 0.2 डिग्री ज्यादा है।
50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम का आदेश
इससे पहले इससे पहले एयर क्वालिटी बिगड़ने के कारण, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने विभागों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने (डब्ल्यूएफएच) का आदेश दिया था।
ग्रैप के तीसरे चरण के तहत सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार और एनसीआर की राज्य सरकारों से सरकारी, नगर निकायों और प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कामकाज की अनुमति देने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने पर फैसला लेने को कहा है।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, एयर क्वालिटी पर सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, विभागों के प्रमुख घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें जरूरी सेवाएं शामिल नहीं होंगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सूचना प्रौद्योगिकी समेत अपने विभागों को घर से काम करने का निर्देश दिया है।
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अदिति शर्मा
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