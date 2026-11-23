दिल्ली में केवल बीएस-6 गाड़ियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, मांगा 5 साल का रोडमैप
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहनों को ही मंजूरी देने का समर्थन किया है। सर्वोच्च अदालत ने पड़ोसी राज्यों से पलूशन पर कंट्रोल के मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।
दिल्ली-एनसीआर में पलूशन के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में केवल उन्हीं वाहनों को आने देने के पक्ष में है जो बीएस-6 मानकों का पालन करते हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह चाहती है कि दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहन ही चलें। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वह कम से कम एक महीने तक यथास्थिति बनाए रखेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पलूशन से निपटने के लिए उठाए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत पलूशन फैलाने वाले वाहनों पर लगी पाबंदियों और बीएस-4 वाहनों के मालिकों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट लेने और फ्यूल भराने में आ रही दिक्कतों पर विचार कर रही थी। जस्टिस बागची ने कहा कि हमारा रुख साफ है। भले ही पूरे एनसीआर में न हो पाए लेकिन हम दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहनों को ही चलने देना चाहते हैं।
सुनवाई के दौरान एक वकील ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि बीएस-4 वाहनों को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन वाहनों के लिए पीयूसी टेस्ट बंद कर दिया है। इससे पुराने बीएस-4 वाहन मालिकों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कुछ को तो फ्यूल मिलना तक मुश्किल हो गया है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि पाबंदियों का मकसद सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में केवल वही वाहन चलें जो कड़े बीएस-6 मानक पूरा करते हों।
वहीं CJI जस्टिस सूर्यकांत ने वाहनों पर लगे मौजूदा नियमों पर कहा कि फिलहाल सर्वोच्च अदालत इस मुद्दे पर कम से कम एक महीने तक यथास्थिति बनाए रखेगी। अदालत अभी इस मसले पर तुरंत कोई दखल नहीं देगी। गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत का यह रुख ऐसे वक्त में सामने आया है जब विंटर एक्शन प्लान और पलूशन रोकथाम उपायों के तहत 1 नवंबर से दिल्ली में बाहरी राज्यों के रजिस्टर्ड उन वाहनों के प्रवेश पर रोक लग गई है जो बीएस-6 मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में वाहनों के पलूशन को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा की। खासतौर पर भारी कमर्शियल वाहनों का प्रवेश सीमित करने के बारे में कड़े संकेत दिए। सीजेआई ने पूछा कि अधिकारी इस दिशा में काम क्यों नहीं कर सकते हैं कि अगले 5 साल तक भारी कमर्शियल वाहन दिल्ली से बाहर रहें। भले ही इस साल संभव नहीं हो लेकिन क्या 5 वर्षों में ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते हैं जिससे भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह बंद हो जाए?
सर्वोच्च अदालत ने सुझाव दिया कि दिल्ली की सीमाओं पर इलेक्ट्रिक वाहनों और स्टोरेज सुविधाओं जैसे विकल्पों पर विचार होना चाहिए ताकि भारी वाहनों के आए बिना जरूरी सामान की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। हालांकि CJI ने भारी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले लोग भोजन और सब्जियों जैसी जरूरी चीजों की नियमित आपूर्ति पर निर्भर हैं। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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