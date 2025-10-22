Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution sirsa attacks kejriwal stubble burning aap bjp clash
प्रदूषण पर संग्राम! बीजेपी के मंत्री ने केजरीवाल को बताया 'अनपढ़', पंजाब की पराली पर भड़के

प्रदूषण पर संग्राम! बीजेपी के मंत्री ने केजरीवाल को बताया 'अनपढ़', पंजाब की पराली पर भड़के

संक्षेप: दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर सिर्सा के बयान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है, जिसमें केजरीवाल, AAP और BJP के बीच पराली जलाने के मुद्दे पर तीखी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है।

Wed, 22 Oct 2025 10:01 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली की जहरीली हवा और पंजाब की पराली जलाने की समस्या ने अब सियासी रंग ले लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला और उन्हें 'अनपढ़' करार दे दिया। यह तंज AAP नेता सौरभ भारद्वाज के उस ट्वीट के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने पंजाब की पराली को दिल्ली की हवा खराब करने का जिम्मेदार ठहराने वाले BJP के दावों का मजाक उड़ाया था।

सौरभ का तंज, सिरसा का पलटवार

सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि पंजाब का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 156 है, जबकि दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है। उन्होंने BJP के इस दावे को खारिज किया कि पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है। इस पर सिरसा भड़क गए और उन्होंने केजरीवाल को निशाने पर लिया।

सिरसा ने ANI से बातचीत में कहा, "केजरीवाल खुद 'अनपढ़' हैं। उनके पुराने वीडियो देखिए, जहां वो पंजाब की पराली जलाने और उसके प्रदूषण के दिल्ली पहुंचने की पूरी जानकारी देते थे। अगर उनकी अपनी पार्टी के नेता 'अनपढ़' हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?" सिरसा यहीं नहीं रुके, उन्होंने AAP पर पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए 'मजबूर' करने का गंभीर आरोप भी लगाया।

'AAP ने किसानों को बनाया मोहरा'

सिरसा ने दावा किया कि AAP की नीतियों ने पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए उकसाया है। उन्होंने कुछ वीडियो दिखाए, जिनमें कथित तौर पर पंजाब में पराली जलती दिख रही थी। सिरसा ने कहा, "किसान पराली जलाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। AAP ने किसानों को चेहरा छिपाकर पराली जलाने के लिए कहा, ताकि इसका असर दिल्ली की हवा पर पड़े।" उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि AAP सुप्रीमो ने 10 साल तक दिल्ली के CM रहते हुए पंजाब के किसानों को बदनाम किया।

दिल्ली की हवा 'बेहद खराब', GRAP-2 लागू

दिल्ली की हवा का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई इलाकों में AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। आरके पुरम में AQI 380, आनंद विहार में 355, अशोक विहार में 355, बवाना में 376, द्वारका सेक्टर 8 में 353, ITO में 362 और नेहरू नगर में 394 रहा। चांदनी चौक में AQI 332 और अक्षरधाम के पास 360 रहा, जो दोनों ही 'बेहद खराब' श्रेणी में आते हैं।

इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने रविवार को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 2 को लागू कर दिया। CAQM ने कहा कि GRAP के चरण 1 और 2 के तहत सभी जरूरी कदम उठाए, निगरानी की और समीक्षा की जा रही है, ताकि AQI और खराब न हो।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।