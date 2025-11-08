Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution rises again aqi crosses 400 in many areas know weather forecast
दिल्ली में फिर बढ़ा पलूशन; कई इलाकों में AQI 400 पार, आगे कैसा रहेगा हाल?

दिल्ली में फिर बढ़ा पलूशन; कई इलाकों में AQI 400 पार, आगे कैसा रहेगा हाल?

संक्षेप: दिल्ली में एकबार फिर पलूशन बढ़ गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sat, 8 Nov 2025 06:36 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में एकबार फिर पलूशन बढ़ गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक 300 के पार देखा गया। इतना ही नहीं कई इलाकों में एक्यूआई 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त पलूशन की समस्या गहराने का अनुमान जताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीपीसीबी के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का सूचकांक अति खराब श्रेणी में 361 के अंक रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले शुक्रवार को यह 322 अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे के दौरान इसमें 39 अंकों की तेज बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को 5 बजे एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया।

सीपीसीबी के मुताबिक, इनमें अलीपुर, बवाना, बुराड़ी क्रासिंग, आईटीओ, जहांगीरपुरी, नरेला, नेहरू नगर, रोहिणी, विवेक विहार और वजीरपुर जैसे इलाके शामिल हैं। शनिवार की शाम तीन बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 100 का स्तर 321 और पीएम 2.5 का स्तर 187 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों से तीन गुने से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।

मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से नीचे होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। गौरतलब है कि 14 अक्तूबर के बाद से ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब या अति खराब श्रेणी में चल रही है।

इस बीच मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 14 नवंबर तक दिल्ली में सुबह के वक्त धुंध छाने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो तापमान गिरने और ठंड बढ़ने की वजह से इस हफ्ते दिल्ली में धुंध देखी जा सकती है। हालांकि दोपहर के वक्त हवा की रफ्तार अधिक होने से धुंध छटने की भी संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को इस हफ्ते यानी अगले छह दिन सुबह के वक्त धुंध जारी रहने का अनुमान है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।