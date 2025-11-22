प्राइवेट दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम; दिल्ली में पलूशन पर रेखा सरकार की एडवाइजरी

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी के निजी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ऑन साइट काम करेंगे जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे।

दिल्ली सरकार ने कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी के प्राइवेट दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ऑन साइट काम करेंगे जबकि बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम एहतियात के तौर पर लिया गया है।

इससे पहले दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती हवा को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) में बड़े बदलाव किए। इसमें मेट्रो और बस की सेवाएं बढ़ाने, दफ्तर का समय बदलने और वर्क फ्रॉम होम को लागू करने को कहा गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी को ही बुलाने का सुझाव दिया।

बता दें कि दिल्ली में अभी ग्रैप तीन की पाबंदिया लागू हैं। सीएक्यूएम की ओर से नियमों में बदलाव करते हुए ग्रैप-4 की पाबंदियों को ग्रैप तीन के तहत ही लागू कर दिया गया है। इसमें सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी को ही बुलाने का सुझाव दिया गया है। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत निजी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी है।

दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैप-3 के दौरान दिल्ली सरकार हर जरूरी कदम तेजी से उठा रही है। हमारा फोकस पब्लिक हेल्थ पर है। दिल्ली सरकार बुजुर्गों, बच्चों और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। सरकार हालात के मद्देनजर जरूरी फैसले तुरंत ले रही है।