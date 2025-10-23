Hindustan Hindi News
दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सफल, 29 अक्टूबर को कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का पहला सफल ट्रायल पूरा कर लिया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की मानें तो दिल्ली सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश करा सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Thu, 23 Oct 2025 10:51 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को क्लाउड सीडिंग का पहला सफल ट्रायल पूरा कर लिया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस ट्रायल को दिल्ली के लिए ऐतिहासिक करार दिया। सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल, मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली पर बादलों की मौजूदगी का अनुमान लगाया है। ऐसे में इन तारीखों को कृत्रिम बारिश के लिए अनुकूल माना जा रहा है।

सीएम बोलीं- सफल रहा ट्रायल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में कृत्रिम बारिश कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेषज्ञों की ओर से बुराड़ी क्षेत्र में गुरुवार को क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने का सफल ट्रायल किया गया।

29 को कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी दिल्ली

मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित एक संदेश सोशल माध्यम एक्स पर भी पोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में आगे लिखा कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 अक्तूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी।

इसलिए है ऐतिहासिक

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल न सिर्फ तकनीकी के लिहाज से ऐतिहासिक है वरन वरन पलूशन से निपटने का एक वैज्ञानिक तरीका भी देने जा रही है।

इन इलाकों में हुई उड़ान

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को आईआईटी कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली और वापस आईआईटी कानपुर तक एक ट्रायल सीडिंग की सफल उड़ान भरी गई।

इन इलाकों के ऊपर दागे गए फ्लेयर्स

बताया जाता है कि ट्रायल के दौरान खेकड़ा और बुराड़ी के बीच और बादली क्षेत्र के ऊपर पायरो तकनीक के जरिए क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स दागे गए। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस ट्रायल को दिल्ली के लिए ऐतिहासिक करार दिया है।

दिल्ली के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक था। आज सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। काफी समय से जो ​​क्लाउड सीडिंग की बात की जाती थी उसका पहला सफल ट्रायल आज आईआईटी कानपुर की ओर से दिल्ली में किया गया। इसमें सेसेना प्लेन का इस्तेमाल किया गया।

पैरो टैक्नीक के जरिए कराए ब्लास्ट

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि तीन-साढ़े तीन के आसपास यह विमान बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में विमान से एक छोटे बादल पर पैरो टैक्नीक के जरिए फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराए। इससे कंफर्म किया गया कि प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। इस तकनीक में फ्लेयर्स से निकले मटेरियल ऊपर की ओर जाते हैं और बादलों से टकराते हैं। इससे बरसात होती है।

28, 29 और 30 अक्तूबर को बादलों का डेरा

विशेषज्ञों की मानें तो कृत्रिम बारिश के लिए भी पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक बादलों की जरूरत होती है। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्तूबर को दिल्ली एनसीआर के आसमान पर पर्याप्त मात्रा में बादलों के मौजूद रहने की संभावना जताई है। ऐसे में पूरी संभावना है कि राजधानी दिल्ली में 28 से 30 तारीख के बीच कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है।

