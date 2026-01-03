Hindustan Hindi News
delhi pollution problem bjp manoj tiwari want two years to solve this issue seriously
10 महीने बहुत कम, दिल्ली में पलूशन कंट्रोल के लिए मनोज तिवारी ने कितना टाइम मांगा

10 महीने बहुत कम, दिल्ली में पलूशन कंट्रोल के लिए मनोज तिवारी ने कितना टाइम मांगा

संक्षेप:

दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 10 महीने का समय बहुत कम है। इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कम से कम दो साल का समय दिया जाना चाहिए। तिवारी ने कहा कि प्रदूषण पर हमारा काम अभी शुरू ही हुआ है।

Jan 03, 2026 04:32 pm IST
दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 10 महीने का समय बहुत कम है। इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कम से कम दो साल का समय दिया जाना चाहिए। तिवारी ने कहा कि प्रदूषण पर हमारा काम अभी शुरू हुआ ही है और इसमें कम से कम दो साल लगेंगे।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कम से कम दो साल का समय दिया जाना चाहिए। तिवारी ने कहा कि 10 महीने किसी भी मूल्यांकन का आधार नहीं बन सकते। प्रदूषण पर हमारा काम अभी शुरू हुआ ही है और इसमें कम से कम दो साल लगेंगे।

सरकार पहले दिन से काम कर रही

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। सरकार इस दिशा में पहले दिन से काम कर रही है। पीटीआई-वीडियो को दिए एक इंटरव्यू में तिवारी ने कहा कि लोगों को सरकार पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। लोगों को सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रातोंरात कम नहीं किया जा सकता। हम दिल्लीवासियों से अनुरोध करते हैं कि धैर्य रखें और उठाए जा रहे कदमों का समर्थन करें। यह केवल जन सहयोग से ही संभव है।तिवारी ने एक व्यक्तिगत उदाहरण शेयर करते हुए कहा कि वह अस्थमा के मरीज हैं। पिछले वर्षों में उन्हें गंभीर प्रदूषण के कारण लगभग सवा महीने दिल्ली से बाहर रहना पड़ता था। लेकिन, इस साल यह मुश्किल दौर केवल 15 से 16 दिनों तक ही चला।

बयानों से नहीं, आंकड़ों से मूल्यांकन हो

आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हुए तिवारी ने कहा कि वर्तमान दिल्ली सरकार में प्रदूषण बढ़ने के दावे राजनीतिक बयानबाजियों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण स्तर का मूल्यांकन मात्र राजनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि आंकड़ों के माध्यम से किया जाना चाहिए। वायु गुणवत्ता के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि इस साल किसी भी स्थिति में एक्यूआई 415 से ऊपर नहीं गया है, जबकि पिछले वर्षों में यह लगभग 900 तक पहुंच जाता था।

सरकार का इरादा स्पष्ट

सांसद तिवारी ने एक्यूआई आंकड़ों में हेरफेर के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें हास्यास्पद बताया। तिवारी ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का इरादा स्पष्ट है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को एक प्रमुख उपाय के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन से दूर हटने और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

सीएम खुद कर रहीं यमुना के सफाई की निगरानी

यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर तिवारी ने कहा कि नदी को साफ करने और लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि पहले यमुना लोगों के नहीं बल्कि भैंसों के अनुकूल बन गई थी। यह कचरे और रसायनों से भर गई थी। अब इसे लोगों के अनुकूल बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इस कार्य की निगरानी कर रही हैं।

सरकार अभी अपने कार्यकाल के शुरुआती चरण में

कई इंजन वाली सरकार के बारे में बात करते हुए तिवारी ने कहा कि सरकार अभी अपने कार्यकाल के शुरुआती चरण में है। उन्होंने कहा कि दो इंजन वाली सरकार पटरी पर लौट रही ट्रेन की तरह होती है। अभी हम दिल्ली को पटरी पर ला रहे हैं। हमें दो से ढाई साल का और समय दीजिए, हम दिल्ली को जीवन यापन की सुगमता के मामले में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बना देंगे।

240 के साथ खराब श्रेणी में AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 240 था, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं, शुक्रवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 236 पर था। इसके बाद शहर में ग्रैप-3 के तहत लागू प्रतिबंध हटा दिए गए।

