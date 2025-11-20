दिल्ली का जहरीला धुआं गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा खतरा, डॉक्टर जता रहे चेतावनी
संक्षेप: दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के चलते गर्भवती महिलाओं में सांस की तकलीफ और थकान की शिकायतें बढ़ गई हैं, डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि PM 2.5 कण मां के खून से प्लेसेंटा तक पहुंचकर बच्चे में समय से पहले डिलीवरी और फेफड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ा रहे हैं।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जो सांस लेने में तकलीफ, थकान, ब्लड प्रेशर बढ़ने और बेचैनी की शिकायत लेकर आ रही हैं।
बच्चे तक पहुंच रहा है जहर
डॉक्टर बता रहे हैं कि हवा में मौजूद बारीक कण PM2.5 और PM10 मां के खून में घुलकर प्लेसेंटा तक पहुंच जाते हैं। इससे बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलती है। नतीजा समय से पहले डिलीवरी, कम वजन और भविष्य में साँस की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
अचानक शहर छोड़कर जाना सही नहीं
कई महिलाएं घबराहट में दिल्ली छोड़ने का प्लान बना रही हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर इसे सही नहीं मानते। सिल्वरस्ट्रीक हॉस्पिटल की डॉ. स्वप्निल अगरहरी कहती हैं, 'यात्रा का तनाव और रास्ते में इन्फेक्शन का डर ज्यादा नुकसान कर सकता है।'
ये उपाय करें
- बाहर निकलें तो N95 मास्क जरूर पहनें।
- घर में एयर प्यूरीफायर दिन-रात चलाएं।
- खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें, खासकर सुबह और शाम को।
- खूब पानी पिएं और गुड़ जरूर खाएं, यह फेफड़ों को साफ करने में मदद करता है।
- घर में पीस लिली, एरिका पाम जैसे पौधे लगाएं।
- सुबह की सैर बंद करें, घर के अंदर हल्की एक्सरसाइज करें।
- हर चेकअप समय पर करवाएं।
तनाव भी उतना ही खतरनाक
मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, द्वारका की डॉ. यशिका गुडेसर कहती हैं, “धुएं के साथ-साथ चिंता भी मां और बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। रोजाना इन छोटे बचाव से आप सुरक्षित रह सकती हैं।” सीके बिड़ला हॉस्पिटल, गुरुग्राम की डॉ. आस्था दयाल ने कहा, “क्लाउड सीडिंग फेल हुई, बारिश नहीं आई, लेकिन समझदारी से काम लिया तो दिल्ली में भी स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सकता है।”