आगे जब भी लगेगा ग्रैप-4, बाहर के इन वाहनों की एंट्री दिल्ली में होगी बैन; सिरसा का ऐलान

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने पलूशन की रोकथाम के लिए PUC सर्टिफिकेट वाले नियम को परमानेंट करने के साथ एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि भविष्य में जब भी ग्रैप-4 लागू होगा तब दिल्ली के बाहर के ऐसे वाहनों की एंट्री बैन होगी बीएस-6 से नीचे के हैं। 

Dec 27, 2025 07:53 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने पलूशन की रोकथाम के लिए PUC सर्टिफिकेट वाले नियम को तो परमानेंट कर दिया है। साथ ही एक और बड़ी घोषणा की है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भविष्य में जब भी ग्रैप-4 की पाबंदिया लागू होंगी तब दिल्ली के बाहर के ऐसे वाहनों की एंट्री बैन होगी भारत स्टेज 6 से नीचे के हैं। हालांकि माना जा रहा है कि पहले की तरह इन पाबंदियों से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट जारी रहेगी।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब से दो पाबंदियों को परमानेंट कर दिया गया है। अब पूरे साल दिल्ली में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट जरूरी होगा। दिल्ली में अब पूरे साल पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना कहीं भी फ्यूल नहीं मिलेगा। यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।

सिरसा ने आगे कहा कि दूसरा यह कि भविष्य में जब भी ग्रैप-4 लागू लागू होगा तो इस दौरान दिल्ली के बाहर के बीएस-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। हालांकि पहले की तरह इन पाबंदियों से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट जारी रहेगी। सिरसा ने यह भी कहा कि पॉल्यूशन की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

इस बीच दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। हवा की धीमी गति और लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण प्रदूषक कणों का विसर्जन नहीं हो पा रहा है। इससे हवा मानकों से सवा 3 गुना अधिक जहरीली हो गई है। सर्द मौसम में कचरा जलाने की बढ़ती घटनाओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है और दिल्लीवासियों को बेहद खराब हवा में ही सांस लेनी होगी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शुक्रवार को यह सूचकांक 332 के अंक पर था। दिल्ली के 19 इलाकों का सूचकांक 400 के पार पहुंच चुका है। गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 के अंक पर रहा था। सिर्फ दो दिनों में ही सूचकांक में 151 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
