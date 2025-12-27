आगे जब भी लगेगा ग्रैप-4, बाहर के इन वाहनों की एंट्री दिल्ली में होगी बैन; सिरसा का ऐलान

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने पलूशन की रोकथाम के लिए PUC सर्टिफिकेट वाले नियम को परमानेंट करने के साथ एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि भविष्य में जब भी ग्रैप-4 लागू होगा तब दिल्ली के बाहर के ऐसे वाहनों की एंट्री बैन होगी बीएस-6 से नीचे के हैं।

दिल्ली सरकार ने पलूशन की रोकथाम के लिए PUC सर्टिफिकेट वाले नियम को तो परमानेंट कर दिया है। साथ ही एक और बड़ी घोषणा की है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भविष्य में जब भी ग्रैप-4 की पाबंदिया लागू होंगी तब दिल्ली के बाहर के ऐसे वाहनों की एंट्री बैन होगी भारत स्टेज 6 से नीचे के हैं। हालांकि माना जा रहा है कि पहले की तरह इन पाबंदियों से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट जारी रहेगी।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब से दो पाबंदियों को परमानेंट कर दिया गया है। अब पूरे साल दिल्ली में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट जरूरी होगा। दिल्ली में अब पूरे साल पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना कहीं भी फ्यूल नहीं मिलेगा। यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।

सिरसा ने आगे कहा कि दूसरा यह कि भविष्य में जब भी ग्रैप-4 लागू लागू होगा तो इस दौरान दिल्ली के बाहर के बीएस-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। हालांकि पहले की तरह इन पाबंदियों से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट जारी रहेगी। सिरसा ने यह भी कहा कि पॉल्यूशन की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

इस बीच दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। हवा की धीमी गति और लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण प्रदूषक कणों का विसर्जन नहीं हो पा रहा है। इससे हवा मानकों से सवा 3 गुना अधिक जहरीली हो गई है। सर्द मौसम में कचरा जलाने की बढ़ती घटनाओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है और दिल्लीवासियों को बेहद खराब हवा में ही सांस लेनी होगी।