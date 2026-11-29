फिर रेड जोन में दिल्ली, चांदनी चौक में AQI 400 पार, मानक से दोगुना ज्यादा पलूशन
दिल्ली 14 दिन बाद फिर रेड जोन में पहुंच गई है। दिल्ली का औसत सूचकांक 311 अंक रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में पलूशन कैसा रहेगा? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में एकबार फिर पलूशन बढ़ने लगा है। हवा की गति कम होने से 14 दिन बाद दिल्ली का ऐक्यूआई 300 के पार यानी रेड जोन में पहुंच गया है। रविवार की शाम दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र की एक्यूआई सबसे खराब रही जहां का सूचकांक 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। पहले तेज हवा और धूप से कुछ सुधार हुआ था, लेकिन अब पलूशन के कणों का स्तर मानकों से दोगुना ज्यादा हो गया है। अगले दो-तीन दिन हवा धीमी रहने की संभावना है। इससे दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार कम हैं।
311 पहुंचा दिल्ली का एक्यूआई
हवा की गति धीमी होने के कारण एक बार फिर पलूशन के स्तर में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 311 के अंक दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। इसे आमतौर पर लाल रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है। यानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से रेड जोन में पहुंच गई है। शनिवार को यह सूचकांक 293 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे के भीतर ही इसमें 18 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।
14 दिन की राहत अब खत्म
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, 14 नवंबर को एक्यूआई 367 अंक यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। इसके बाद से लगातार एक्यूआई 300 से नीचे यानी खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। अब फिर से पलूशन फिर 300 के आंकड़े को पार कर गया है। दिल्ली में रविवार को सबसे ज्यादा पलूशन चांदनी चौक में देखा गया। पलूशन के मामले में दूसरे नंबर पर दिल्ली का सीरीफोर्ट रहा। चांदनी चौक में एक्यूआई 410 अंक जबकि सीरीफोर्ट में एक्यूआई 394 अंक दर्ज किया गया।
मानक से दोगुना ज्यादा पलूशन, राहत के नहीं आसार
स्टैंडर्ड मानक के अनुसार, हवा में पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम जबकि पीएम 10 का स्तर 100 से कम होने पर स्वास्थ्यकारी माना जाता है। लेकिन शनिवार की रात को 12 बजे दिल्ली-NCR की हवा में पीएम 2.5 का स्तर 136.76 अंक रिकॉर्ड किया गया। वहीं पीएम 10 का स्तर 243.72 माइक्रोग्राम घन मीटर दर्ज किया गया। इस तरह से दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानक से दोगुना ज्यादा पलूशन के कण मौजूद हैं। अगले दो-तीन दिन हवा की गति धीमी रहने से पलूशन के कणों का बिखराव धीमा होगा जिससे प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी।
(हिन्दुस्तान संवाददाता और पीटीआई के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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