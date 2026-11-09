दिल्ली में पलूशन फैलाने वालों पर सख्ती; MCD ने वसूला 1.11 करोड़ का जुर्माना
दिल्ली में बढ़ते पलूशन और ग्रेप नियमों के उल्लंघन पर एमसीडी ने सख्त कार्रवाई की है। एमसीडी 2 से 9 नवंबर के बीच 10,367 चालान काटा है।
दिल्ली में पलूशन बढ़ने के कारण ग्रेप और एनजीटी के नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी ने 2 से 9 नवंबर के बीच पलूशन फैलाने वालों के 10,367 चालान काटकर एक करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि खुले में निर्माण सामग्री रखने, निर्माण कार्य, अपशिष्ट और पत्तियां जलाने जैसे उल्लंघनों चालान काटे जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने निगरानी और निरीक्षण के लिए 152 टीमें भी बनाई हैं। एमसीडी की ओर से सभी 12 जोन में 600 से अधिक सिविल डिफेंस वॉलिंटियर तैनात किए हैं।
काटे गए कुल 10 हजार 367 चालान
दिल्ली में ग्रेप की पाबंदियों के मद्देनजर निगम प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ बीते एक हफ्ते के दौरान दो नवंबर से लेकर 9 नवंबर सोमवार शाम तक कुल 10 हजार 367 चालान काटे हैं। इसमें उल्लंघनकर्ताओं पर इन सभी चालानों के मद्देनजर एक करोड़ 11 लाख 53 हजार से अधिक के जुर्माना थोपा गया।
600 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलिंटियरों की तैनाती
इस संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम के सभी बारह जोन में छह सौ से अधिक सिविल डिफेंस वॉलिंटियरों की तैनाती की गई है। यह लगातार निगरानी करते हुए सभी जोन में नजर रखे रहे हैं। इसके तहत निगम प्रशासन ने 152 टीमों का भी गठन किया गया।
काटे जा रहे 50 हजार रुपये तक के चालान
निगम प्रशासन द्वारा ग्रेप की पाबंदियों, नियमों और एनजीटी के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर पलूशन फैलाने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दो हजार, पांच हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं।
इनके काटे जा रहे चालान
अधिकारियों के अनुसार पाबंदियों व नियमों के उल्लंघन के तहत खुले में निर्माणाधीन सामग्री को रखने, निर्माण कार्य जारी रखने, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बिना ढके निर्माणाधीन सामग्री रखने, खुले में अपशिष्ट व बायोमास जलाने, पत्तियों व अन्यों को जलाने के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं।
निरीक्षण के दिए गए हैं निर्देश
निगम अधिकारियों के अनुसार अपशिष्ट व बायोमास को खुले में जलाने, सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट व बायोमास जलाने पर, निर्माणाधीन सामग्री को अव्यवस्थित तरीके से सड़क किनारे व सार्वजनिक स्थानों पर फैलाने व नियमों का उल्लंघन करने जैसे नियमों व ग्रेप की पाबंदियों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स और कर्मचारियों को सभी स्थानों पर लगातार निरीक्षण के लिए निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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