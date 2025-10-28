Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution mcd action fine construction dust control
दिल्ली की हवा साफ करने की जंग, MCD ने प्रदूषण फैलाने वालों पर ठोका 1.8 करोड़ का जुर्माना

दिल्ली की हवा साफ करने की जंग, MCD ने प्रदूषण फैलाने वालों पर ठोका 1.8 करोड़ का जुर्माना

संक्षेप: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर MCD सख्त, जनवरी से सितंबर तक धूल नियंत्रण उपाय न अपनाने वाले 1176 उल्लंघनकर्ताओं पर 1.8 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है, जिसमें C&D कचरे का अनुचित निपटान मुख्य कारण है।

Tue, 28 Oct 2025 12:04 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली इन दिनों प्रदूषण के साये में है। कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एमसीडी का एक्शन जारी है। एनसीडी ने जनवरी से सितंबर तक धूल नियंत्रण उपाय न अपनाने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 1176 चालान जारी किए हैं। इनकी कुल राशि 1.8 करोड़ रुपये है। छोटी साइटों पर 1130 चालान और बड़ी साइटों पर 46 चालान जारी हुए। उल्लंघनों में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन (C&D) कचरे का अनुचित निपटान और कवर न करना शामिल है। एमसीडी ने ये रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है।

साइट रजिस्ट्रेशन और निगरानी

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 760 निर्माण साइटें दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। MCD के जोनल टीमें इनकी नियमित निगरानी कर रही हैं। उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जा रहा है। सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स को पोर्टल पर रजिस्टर कराने के प्रयास जारी हैं।

एंटी-स्मॉग गन और खुले जलाने पर कार्रवाई

48 बड़ी निर्माण साइटों पर 84 एंटी-स्मॉग गन लगाई गई हैं। MCD इनकी नियमित जांच कर रही है। अक्टूबर 2024 से सितंबर तक 189 साइटों पर खुले में जलाने के लिए 4.44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

13 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट

DPCC ने 13 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं। इसमें नरेला, बवाना, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, आरके पुरम, ओखला, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, विवेक विहार, पंजाबी बाग, अशोक विहार और द्वारका शामिल है।। यहां सूक्ष्म स्रोत स्थानीय प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।

निगरानी टीमें तैनात

प्रवर्तन मजबूत करने के लिए 379 निगरानी टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें 1,172 अधिकारी शामिल हैं। ये खुले जलाने, C&D कचरे की अवैध डंपिंग और सड़कों व निर्माण साइटों पर धूल नियंत्रण की निगरानी कर रही हैं। 158 टीमें (450 सदस्य) दो शिफ्टों में C&D साइटों की जांच कर रही हैं। 221 टीमें (722 सदस्य) खुले जलाने पर नजर रख रही हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।